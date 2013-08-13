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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 01 вер, 2020 15:45
Re: Инвестиции на рынках США. ETF.
Плечо уже зашито в самом etf. Т.е. работа с ним как и с обычным etf только ходит резче (в зависимости от плеча). По ликвидности смотрите объемы.
Додано: Вів 01 вер, 2020 19:21
candle645
Обмануть брокера можно. Но, по законодательстве США это подделка документов.
ФБР конечно не приедет, но счет без объяснения причин закрыть могут.
Додано: Сер 02 вер, 2020 13:27
Re: Инвестиции на рынках США. ETF.
в сша нарушение законов недопустимо. карается жестко.
Додано: Нед 06 вер, 2020 10:16
Re: Инвестиции на рынках США. ETF.
Наткнулся на сайт т.н. "финансового эксперта", так он пишет что Арт-капитал его убедил завысить данные о доходах и собственном капитале при открытии счёта в IB:
Додано: Вів 08 вер, 2020 23:49
Кто знает,украинцев коснулось закрытие счетов в IB?Кто-то столкнулся с этим? У россиян эта тема с августа обсуждается.Список причин,по которым могут закрыть счет,немалый.
Додано: Сер 09 вер, 2020 02:00
Fortunately for Tesla, it announced early Tuesday that it completed the sale of $5 billion worth of its shares last week before Tuesday's drop.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: Сер 09 вер, 2020 07:15
vader
Закрытие - единичные случаи.
Украина в отличии от РФ это IB UK, SEC контролирует IB LLC US.
Додано: Сер 09 вер, 2020 07:36
vader
справа не в українцях (хоча й Україна в червоній зоні по таблиці FATCA)
принято решение о закрытии счетов тем клиентам, по счетам которых выявлена подозрительная деятельность, а именно:
1.резидентство клиента и страна, из которой идет пополнение\вывод средств не совпадают;
2.частый ввод\вывод небольших сумм;
большое количество аккаунтов friend and family;
3.торговля ведется не из указанной страны резидента или используется VPN;
4.маленький торговый счет;
5.очень низкая активность торговли.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 09 вер, 2020 07:46
greenozon
Американский бизнес не страдает политикой, как в сети пишут "закрыть всех русских/СНГ"
Им регулятор выписал штраф за слабый комплаенс. Они наняли советника, которые прописали требования какие счета надо закрыть, а у каких запросить документы.
Вот они сначала закрыли, еще через неделю выслали уведомления о предоставлении документов. Один мой клиент с резиденством Эмиратов такое письмо получил.
Это нормальная практика.
Известная схема, еще со времен сухого закона, завести деньги броокеру, купить - продать бумаги и вывести на другой банк. Думаете короткие ОВГЗ зачем покупали? Что бы получить справку о происхождению капитала.
В США для этих целей есть казино.
Додано: Пон 23 лис, 2020 23:32
Re: Инвестиции на рынках США. ETF.
Подходящий ли сейчас период для захода в ETF?
Или ждать коррекции?
Смотрю - почти все графики на исторических максимумах....
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