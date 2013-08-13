Все зависит от от горизонта.
Локально в точке - облигации очень дорогие, акции - тут потолка нет, но на пути может по качать.
За 20 лет пассивным портфелем можно рассчитывать на 500%. Имеет ли значение, те 10-20% которые можно, но не факт, угадать?
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 24 лис, 2020 09:16
Все зависит от от горизонта.
Локально в точке - облигации очень дорогие, акции - тут потолка нет, но на пути может по качать.
За 20 лет пассивным портфелем можно рассчитывать на 500%. Имеет ли значение, те 10-20% которые можно, но не факт, угадать?
Додано: Вів 24 лис, 2020 11:10
Re: Инвестиции на рынках США. ETF.
Я уже шорчу, уже 5 % портфеля слил)))
Тут можно нашортить серьезно))
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