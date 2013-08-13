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Инвестиции на
рынках США. ETF.

Инвестиции на рынках США. ETF.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 93949596
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 09:16

  tmp01 написав:Подходящий ли сейчас период для захода в ETF?
Или ждать коррекции?
Смотрю - почти все графики на исторических максимумах....

Все зависит от от горизонта.
Локально в точке - облигации очень дорогие, акции - тут потолка нет, но на пути может по качать.

За 20 лет пассивным портфелем можно рассчитывать на 500%. Имеет ли значение, те 10-20% которые можно, но не факт, угадать?
St/2
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 10:28

St/2
Когда шортить будете коллега америку?
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 11:10

Re: Инвестиции на рынках США. ETF.

Я уже шорчу, уже 5 % портфеля слил)))
Тут можно нашортить серьезно))
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 15:15

  vladislavlvov написав:St/2
Когда шортить будете коллега америку?

Шорт не игра со статистически отрицательным мат ожиданием.
Чем дольше сидим в шорте, тем хуже результат.
А точечно угадать обвал как по мне нереальная задача.
Потому если нет веры в рынок акций, купите защитный актив. Самое простое длинные трежерис.
Ну или очень длинные и дальние путы.
St/2
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 15:41

  St/2 написав:
  tmp01 написав:Подходящий ли сейчас период для захода в ETF?
Или ждать коррекции?
Смотрю - почти все графики на исторических максимумах....

Все зависит от от горизонта.
Локально в точке - облигации очень дорогие, акции - тут потолка нет, но на пути может по качать.

За 20 лет пассивным портфелем можно рассчитывать на 500%. Имеет ли значение, те 10-20% которые можно, но не факт, угадать?

И куда бы опытный инвестор посоветовал вложить 20-30К на 20 лет, если не рассматривать отдельные хайповые истории?
EvgeniyL
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 18:14

EvgeniyL
Надо чуть больше данных.
Налоги и наследование.
На каком уровне просадки - отдайте мои деньги!
St/2
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  #<1 ... 93949596
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