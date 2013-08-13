Все зависит от от горизонта.
Локально в точке - облигации очень дорогие, акции - тут потолка нет, но на пути может по качать.
За 20 лет пассивным портфелем можно рассчитывать на 500%. Имеет ли значение, те 10-20% которые можно, но не факт, угадать?
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 24 лис, 2020 09:16
Все зависит от от горизонта.
Локально в точке - облигации очень дорогие, акции - тут потолка нет, но на пути может по качать.
За 20 лет пассивным портфелем можно рассчитывать на 500%. Имеет ли значение, те 10-20% которые можно, но не факт, угадать?
Додано: Вів 24 лис, 2020 11:10
Re: Инвестиции на рынках США. ETF.
Я уже шорчу, уже 5 % портфеля слил)))
Тут можно нашортить серьезно))
Додано: Вів 24 лис, 2020 15:15
Шорт не игра со статистически отрицательным мат ожиданием.
Чем дольше сидим в шорте, тем хуже результат.
А точечно угадать обвал как по мне нереальная задача.
Потому если нет веры в рынок акций, купите защитный актив. Самое простое длинные трежерис.
Ну или очень длинные и дальние путы.
Додано: Вів 24 лис, 2020 15:41
И куда бы опытный инвестор посоветовал вложить 20-30К на 20 лет, если не рассматривать отдельные хайповые истории?
Додано: Вів 24 лис, 2020 18:14
EvgeniyL
Надо чуть больше данных.
Налоги и наследование.
На каком уровне просадки - отдайте мои деньги!
Додано: Вів 24 лис, 2020 18:52
Додано: Вів 24 лис, 2020 22:43
Re: Инвестиции на рынках США. ETF.
Аххха, та да, легко сказать)))
Когда вы реально сольете хоть 20 % депозита, я посмотрю))))
Додано: Вів 24 лис, 2020 23:08
Додано: Сер 25 лис, 2020 03:26
В 1999 тож усі купували акції та насдаки, деякі компанії після «просадки» 2000 ще до цього часу не відійшли
Воно то можна писати що 50% просадку нормально витримаю а от коли в реальному житі рахунок просідає на половину і не відомо коли і чи взагалі оклигає, весь інвестиційний запал пропадає і сон може теж разом з ним пропасти.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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