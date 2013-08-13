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Инвестиции на рынках США. ETF.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 25 лис, 2020 13:42
Ukrainian написав: EvgeniyL написав: Shummi написав:
Аххха, та да, легко сказать)))
Когда вы реально сольете хоть 20 % депозита, я посмотрю))))
А зачем сливать, если это просадка?
В 1999 тож усі купували акції та насдаки, деякі компанії після «просадки» 2000 ще до цього часу не відійшли
Воно то можна писати що 50% просадку нормально витримаю а от коли в реальному житі рахунок просідає на половину і не відомо коли і чи взагалі оклигає, весь інвестиційний запал пропадає і сон може теж разом з ним пропасти.
Я задал вопрос в адрес St/2. Сразу набежали специалисты, любители поп...ть. Может лучше в другом месте из себя "эксперта корчить"?
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