Инвестиции на рынках США. ETF.

Додано: Вів 01 гру, 2020 20:41

EvgeniyL

Как правильно указал tmp01 лучший инструмент для укр резидентов, ирландские кумулятивные etf. Вот только с биржей надо быть окуратно, сейчас основные торги идут в Лондоне, но этот брэксит. А фонды созданы как раз для европейских клиентов, рядовому резиденту EU купить SPY без 500к евро нельзя, так как этот фонд не подает отчетность европейскоу регулятору. Потому точка ликвидности может сместится.



По структуре.

Я предлагаю сместить парадигму Инвестируем в классы активов, в Инвестируем в инвест факторы.

В отличии от классов, где широкая номенклатура, факторов не много.

Основные три:

-динамика процентных ставок - гос бонды стран с резервными валютами

-рост бизнеса - акции компаний, корп бонды

-сырье - собственно сырье, включая золото. Но мне больше нравятся корп ценные бумаги

развивающихся стран. Условно Газпром.



Доли исходя из 20 лет.

40% ставка

40% бизнес

20% сырье

Пока ставки на дне, наверное бонды лучше не покупать, и по первых поднятий ставки держать кеш.



Разница с проф сопровождением только в тейл протекшен и налоговой оптимизацией.