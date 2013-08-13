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Инвестиции на рынках США. ETF.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 25 лис, 2020 13:42
Ukrainian написав: EvgeniyL написав: Shummi написав:
Аххха, та да, легко сказать)))
Когда вы реально сольете хоть 20 % депозита, я посмотрю))))
А зачем сливать, если это просадка?
В 1999 тож усі купували акції та насдаки, деякі компанії після «просадки» 2000 ще до цього часу не відійшли
Воно то можна писати що 50% просадку нормально витримаю а от коли в реальному житі рахунок просідає на половину і не відомо коли і чи взагалі оклигає, весь інвестиційний запал пропадає і сон може теж разом з ним пропасти.
Я задал вопрос в адрес St/2. Сразу набежали специалисты, любители поп...ть. Может лучше в другом месте из себя "эксперта корчить"?
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EvgeniyL
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Додано: Сер 25 лис, 2020 15:13
EvgeniyL
Звиняйте.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: Чет 26 лис, 2020 11:07
EvgeniyL написав:
И куда бы опытный инвестор посоветовал вложить 20-30К на 20 лет, если не рассматривать отдельные хайповые истории?
Мое имхо - ирландские кумулятивные.
Что скажите?
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tmp01
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Додано: Вів 01 гру, 2020 20:41
EvgeniyL
Как правильно указал tmp01 лучший инструмент для укр резидентов, ирландские кумулятивные etf. Вот только с биржей надо быть окуратно, сейчас основные торги идут в Лондоне, но этот брэксит. А фонды созданы как раз для европейских клиентов, рядовому резиденту EU купить SPY без 500к евро нельзя, так как этот фонд не подает отчетность европейскоу регулятору. Потому точка ликвидности может сместится.
По структуре.
Я предлагаю сместить парадигму Инвестируем в классы активов, в Инвестируем в инвест факторы.
В отличии от классов, где широкая номенклатура, факторов не много.
Основные три:
-динамика процентных ставок - гос бонды стран с резервными валютами
-рост бизнеса - акции компаний, корп бонды
-сырье - собственно сырье, включая золото. Но мне больше нравятся корп ценные бумаги
развивающихся стран. Условно Газпром.
Доли исходя из 20 лет.
40% ставка
40% бизнес
20% сырье
Пока ставки на дне, наверное бонды лучше не покупать, и по первых поднятий ставки держать кеш.
Разница с проф сопровождением только в тейл протекшен и налоговой оптимизацией.
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St/2
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Додано: Сер 02 гру, 2020 23:30
Shummi написав:Аххха, та да, легко сказать)))
Когда вы реально сольете хоть 20 % депозита, я посмотрю))))
просадки очень закаляют. я на первых чуть не поседел. За последние 3 дня потерял 2 годовые зп и как то держусь) всё приходит с опытом
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PrimusInterPares
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