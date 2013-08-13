Инвестиции на рынках США. ETF.

Додано: П'ят 11 гру, 2020 19:09

tmp01 написав: 1. Что даст "зеленый свисток" на покупку бондов? До какого, примерно, значения есть смысл ждать поднятия ставок и начинать покупать?

2. Что из сырья посоветуете? Золото и серебро - как то не понятно себя ведут, нет уверенности в них (( 1. Что даст "зеленый свисток" на покупку бондов? До какого, примерно, значения есть смысл ждать поднятия ставок и начинать покупать?2. Что из сырья посоветуете? Золото и серебро - как то не понятно себя ведут, нет уверенности в них ((

Сразу предупреждаю, будущего я не знаю, впрочем как и остальные.1. Скорее всего, рынок заложит в цену рост ставки еще до её официального поднятия.А подымать ее будет очень тяжело. Так как у половины населения ипотека на плавающей ставке овернайт, а у второй пенсия в портфеле из акций и облигаций.Потому, когда произойдет первое повышение, TLT и EDV уже очень сильно просядут. И если это будет не дно, то уже не далеко. Кстати, +1% это -18% для TLT. Потому мы легко можем ожидать TLT дешевле 100.Как высоко подымут? Не выше номинальной инфляции.Целевая для ФРС 3%, но за 10 лет. А сейчас средняя 1,8%. Можете поиграть в экселе в табличку и попытаться выйти на средние 3% за 2-4 года - там и 6% за год может быть.Но ставка выше 3% в ближайшие 5 лет наверное не будет.2. Сырье. Я сравнивал поведение разных активов, которые подходят под фактор сырья.Лучше всего работают облигации развивающихся стран или корп бонды из тех же стран.Последний большой период роста ставки это 2003-2006. Можно посмотреть на индекс РТС.Но это если все будет по уму. А не дотерпят на нуле, когда первичка в США будет давать +15%. Вот тогда будет падать все кроме золота и компаний типа Гугла.