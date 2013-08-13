|
|
|
Инвестиции на рынках США. ETF.
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 25 лис, 2020 13:42
Ukrainian написав: EvgeniyL написав: Shummi написав:
Аххха, та да, легко сказать)))
Когда вы реально сольете хоть 20 % депозита, я посмотрю))))
А зачем сливать, если это просадка?
В 1999 тож усі купували акції та насдаки, деякі компанії після «просадки» 2000 ще до цього часу не відійшли
Воно то можна писати що 50% просадку нормально витримаю а от коли в реальному житі рахунок просідає на половину і не відомо коли і чи взагалі оклигає, весь інвестиційний запал пропадає і сон може теж разом з ним пропасти.
Я задал вопрос в адрес St/2. Сразу набежали специалисты, любители поп...ть. Может лучше в другом месте из себя "эксперта корчить"?
-
EvgeniyL
-
-
- Повідомлень: 36
- З нами з: 25.03.18
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 лис, 2020 15:13
EvgeniyL
Звиняйте.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
-
Ukrainian
-
-
- Повідомлень: 9385
- З нами з: 18.06.08
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 651 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Чет 26 лис, 2020 11:07
EvgeniyL написав:
И куда бы опытный инвестор посоветовал вложить 20-30К на 20 лет, если не рассматривать отдельные хайповые истории?
Мое имхо - ирландские кумулятивные.
Что скажите?
-
tmp01
-
-
- Повідомлень: 878
- З нами з: 14.03.12
- Подякував: 115 раз.
- Подякували: 166 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 01 гру, 2020 20:41
EvgeniyL
Как правильно указал tmp01 лучший инструмент для укр резидентов, ирландские кумулятивные etf. Вот только с биржей надо быть окуратно, сейчас основные торги идут в Лондоне, но этот брэксит. А фонды созданы как раз для европейских клиентов, рядовому резиденту EU купить SPY без 500к евро нельзя, так как этот фонд не подает отчетность европейскоу регулятору. Потому точка ликвидности может сместится.
По структуре.
Я предлагаю сместить парадигму Инвестируем в классы активов, в Инвестируем в инвест факторы.
В отличии от классов, где широкая номенклатура, факторов не много.
Основные три:
-динамика процентных ставок - гос бонды стран с резервными валютами
-рост бизнеса - акции компаний, корп бонды
-сырье - собственно сырье, включая золото. Но мне больше нравятся корп ценные бумаги
развивающихся стран. Условно Газпром.
Доли исходя из 20 лет.
40% ставка
40% бизнес
20% сырье
Пока ставки на дне, наверное бонды лучше не покупать, и по первых поднятий ставки держать кеш.
Разница с проф сопровождением только в тейл протекшен и налоговой оптимизацией.
-
St/2
-
-
- Повідомлень: 10774
- З нами з: 02.09.08
- Подякував: 664 раз.
- Подякували: 1579 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 02 гру, 2020 23:30
Shummi написав:Аххха, та да, легко сказать)))
Когда вы реально сольете хоть 20 % депозита, я посмотрю))))
просадки очень закаляют. я на первых чуть не поседел. За последние 3 дня потерял 2 годовые зп и как то держусь) всё приходит с опытом
Отправлено с моего Mi Note 3 через Tapatalk
-
PrimusInterPares
-
-
- Повідомлень: 313
- З нами з: 07.06.16
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 45 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 03 гру, 2020 10:57
St/2 написав:
Доли исходя из 20 лет.
40% ставка
40% бизнес
20% сырье
Пока ставки на дне, наверное бонды лучше не покупать, и по первых поднятий ставки держать кеш.
Спасибо.
1. Что даст "зеленый свисток" на покупку бондов? До какого, примерно, значения есть смысл ждать поднятия ставок и начинать покупать?
2. Что из сырья посоветуете? Золото и серебро - как то не понятно себя ведут, нет уверенности в них ((
-
tmp01
-
-
- Повідомлень: 878
- З нами з: 14.03.12
- Подякував: 115 раз.
- Подякували: 166 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 гру, 2020 19:09
tmp01 написав:
1. Что даст "зеленый свисток" на покупку бондов? До какого, примерно, значения есть смысл ждать поднятия ставок и начинать покупать?
2. Что из сырья посоветуете? Золото и серебро - как то не понятно себя ведут, нет уверенности в них ((
Сразу предупреждаю, будущего я не знаю, впрочем как и остальные.
1. Скорее всего, рынок заложит в цену рост ставки еще до её официального поднятия.
А подымать ее будет очень тяжело. Так как у половины населения ипотека на плавающей ставке овернайт, а у второй пенсия в портфеле из акций и облигаций.
Потому, когда произойдет первое повышение, TLT и EDV уже очень сильно просядут. И если это будет не дно, то уже не далеко. Кстати, +1% это -18% для TLT. Потому мы легко можем ожидать TLT дешевле 100.
Как высоко подымут? Не выше номинальной инфляции.
Целевая для ФРС 3%, но за 10 лет. А сейчас средняя 1,8%. Можете поиграть в экселе в табличку и попытаться выйти на средние 3% за 2-4 года - там и 6% за год может быть.
Но ставка выше 3% в ближайшие 5 лет наверное не будет.
2. Сырье. Я сравнивал поведение разных активов, которые подходят под фактор сырья.
Лучше всего работают облигации развивающихся стран или корп бонды из тех же стран.
Последний большой период роста ставки это 2003-2006. Можно посмотреть на индекс РТС.
Но это если все будет по уму. А не дотерпят на нуле, когда первичка в США будет давать +15%. Вот тогда будет падать все кроме золота и компаний типа Гугла.
-
St/2
-
-
- Повідомлень: 10774
- З нами з: 02.09.08
- Подякував: 664 раз.
- Подякували: 1579 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 17 гру, 2020 13:29
Уважаемые знатоки, просветите, пожалуйста, новичка.
Сейчас все робингуды находятся в ожидании включения Теслы в СП500. И, мол, после дня Х все фонды, привязанные к индексу, должны начать яростно ее закупать, несмотря на цену. Хоть по 600, хоть по 6000. И что им нужно затариться на сколько-то там миллиардов.
Предположим, СП сейчас 3700. Я и еще 100 моих друзей-олигархов решаем разорить какой-нибудь фонд. Покопавшись по сусекам, я нашел 37 млн. дол. и покупаю 10000 позиций в фонде. И мои друзья-олигархи тоже. В день Х наш фонд начинает ребалансить свое портфолио, сливает всякие там амазоны и эпплы и гребет Теслу. Тесла растет и раздувает индекс. В конце дня индекс имеет значение, допустим, 4000. При этом фонду удается затарить только половину из необходимой Теслы, бабло от слива амазонов уже закончилось, жадные робингуды не хотят продавать ниже 1000. И тут я со своими друзьями решаем закрыть свои позиции в фонде и требуем назад уже по 40 млн. Т.е. по +3 ляма на брата, которые фонд должен отдать из своих закромов, не имея покрытия в виде акций.
Мне одному кажется, что не может быть все так просто и что в фондах не совсем идиоты работают? И что вопрос ребаланса по более-менее разумной цене уже как-то ими решен?
-
Gastarbaiter
-
-
- Повідомлень: 1825
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 528 раз.
- Подякували: 300 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 17 гру, 2020 21:30
Gastarbaiter
Как я это вижу.
Завтра фонды должны купить Теслу так, чтобы она соответствовала весу в индексу. Сегодня вес 0%, завтра 1,2%
Значит завтра фонды продадут широкий рынок, и на вырученные деньги купят теслу.
В принципе, продажа может оказать большую роль, чем покупка теслы.
Вот сейчас индекс 3700, Тесла 600.
Даже если Тесла удвоится, то на СП500 это никак не повлияет, так как методика включит Теслу в индекс после закрытия торгов.
Потому завтра рынок скорее удивит вниз чем вверх. Фонды надо продавать а теслу покупать.
-
St/2
-
-
- Повідомлень: 10774
- З нами з: 02.09.08
- Подякував: 664 раз.
- Подякували: 1579 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 17 гру, 2020 21:59
St/2 написав:Gastarbaiter
Как я это вижу.
Завтра фонды должны купить Теслу так, чтобы она соответствовала весу в индексу. Сегодня вес 0%, завтра 1,2%
Значит завтра фонды продадут широкий рынок, и на вырученные деньги купят теслу.
В принципе, продажа может оказать большую роль, чем покупка теслы.
Вот сейчас индекс 3700, Тесла 600.
Даже если Тесла удвоится, то на СП500 это никак не повлияет, так как методика включит Теслу в индекс после закрытия торгов.
Потому завтра рынок скорее удивит вниз чем вверх. Фонды надо продавать а теслу покупать.
Спасибо. Не понятен один момент: будет происходить одновременная продажа "всех по чуть-чуть" и покупка Теслы на эти деньги. Допустим, фонд подсчитал, сколько чего ему нужно слить исходя из цены на закрытии сегодня. Но в реале, когда пойдет "лютый" набор и рост цены Теслы в космос (как ожидают робингуды), фонду просто не хватит вырученных денег, чтобы купить нужное количество акций Теслы. Нужно будет продавать больше эпплов и амазонов, а это уже повлияет на соотношение в портфолио. Т.е., я думаю, вариант неполного откупа допускается. Или фондам придется доложить свои бабосы?
-
Gastarbaiter
-
-
- Повідомлень: 1825
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 528 раз.
- Подякували: 300 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|0
|355
|
П'ят 04 гру, 2020 14:14
Ірина_
|
|1
|3629
|
Вів 13 сер, 2013 15:53
St/2
|