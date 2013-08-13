Инвестиции на рынках США. ETF.

Додано: Чет 17 гру, 2020 22:17

Gastarbaiter

У фонда нет "своих". Вот SPY там порядка 350В в управлении.

Тесла это 4В и столько же продать, причем не столько эпла, сколько Форда. В эпле сильный бид, а в Форде или Боинге?

Чем больше они будут продавать, тем больше мусор будет падать.

А вот теслой на оборот.

SPY надо будет купить 6.1М акций теслы по текущей цене.

Допустим они к обеду купят 5М. Со вредней 700. И если цена к вечеру уйдет на 850, то SPY уже перевыполнит план по покупках, ведь они считают в деньгах, а не в штуках.

Потому в бесконечность тесла не улетит. При цене 1В за акцию, все нормативы будут выполнены мин лотами.



Повторюсь еще раз. Завтра фонды будут продавать все, и это будет двигать индекс вниз.

А рост Теслы не будет двигать индекс вверх.