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Инвестиции на
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Инвестиции на рынках США. ETF.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 95969798
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 22:17

Gastarbaiter
У фонда нет "своих". Вот SPY там порядка 350В в управлении.
Тесла это 4В и столько же продать, причем не столько эпла, сколько Форда. В эпле сильный бид, а в Форде или Боинге?
Чем больше они будут продавать, тем больше мусор будет падать.
А вот теслой на оборот.
SPY надо будет купить 6.1М акций теслы по текущей цене.
Допустим они к обеду купят 5М. Со вредней 700. И если цена к вечеру уйдет на 850, то SPY уже перевыполнит план по покупках, ведь они считают в деньгах, а не в штуках.
Потому в бесконечность тесла не улетит. При цене 1В за акцию, все нормативы будут выполнены мин лотами.

Повторюсь еще раз. Завтра фонды будут продавать все, и это будет двигать индекс вниз.
А рост Теслы не будет двигать индекс вверх.
St/2
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