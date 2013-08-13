Инвестиции на рынках США. ETF.

Додано: П'ят 18 гру, 2020 11:39

Gastarbaiter

Старшая школа, основа мат анализа. Лимиты (lim) бывают как сходящиеся, так и расходящиеся.

Детский пример. Ёжик дает зайцу фору 10 метров. Заяц пробегает за секунду в 3 раза больше чем ёжик. В такой постановке задачи заяц в бесконечном пределе сможет только догнать ёжа, но никогда не обогнать. Но на практике, заяц 10м/с, ёж 3м/с. На 4 секунде заяц выйдет вперед.



Так и с акциями.

Фондам надо продать 1% активов чтобы купить акции теслы. Если акция удвоится, а фонды нужный объем не доберут. Они продадут еще 1%, и купят теслу. Но по мере роста теслы, даже без покупок со стороны фонда уже купленные акции будут тянуть долю к целевому 1%.

Таким образом на каком-то этапе переходной процесс стабилизируется на необходимом уровне. Повторюсь, SPY не нужно купить 6,1М акций, им нужно купить акций на $4B. А сколько это будет штук, не важно, хоть 1 лот.



Еще момент, если акция растет на 50% по ней будут стоп торги. И я не думаю, что регулятор будет наказывать фонды за не точное повторение индекса. Там предусмотрены люфты.



Скорее всего, индекс сегодня закроется ниже открытия, а тесла дороже открытия.

Но навряд ли это будет больше -3% по рынку и +20% по тесле.