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Инвестиции на
рынках США. ETF.

Инвестиции на рынках США. ETF.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 95969798
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 22:17

Gastarbaiter
У фонда нет "своих". Вот SPY там порядка 350В в управлении.
Тесла это 4В и столько же продать, причем не столько эпла, сколько Форда. В эпле сильный бид, а в Форде или Боинге?
Чем больше они будут продавать, тем больше мусор будет падать.
А вот теслой на оборот.
SPY надо будет купить 6.1М акций теслы по текущей цене.
Допустим они к обеду купят 5М. Со вредней 700. И если цена к вечеру уйдет на 850, то SPY уже перевыполнит план по покупках, ведь они считают в деньгах, а не в штуках.
Потому в бесконечность тесла не улетит. При цене 1В за акцию, все нормативы будут выполнены мин лотами.

Повторюсь еще раз. Завтра фонды будут продавать все, и это будет двигать индекс вниз.
А рост Теслы не будет двигать индекс вверх.
St/2
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 23:19

  St/2 написав:SPY надо будет купить 6.1М акций теслы по текущей цене.
Допустим они к обеду купят 5М. Со вредней 700. И если цена к вечеру уйдет на 850, то SPY уже перевыполнит план по покупках, ведь они считают в деньгах, а не в штуках.
Потому в бесконечность тесла не улетит. При цене 1В за акцию, все нормативы будут выполнены мин лотами.

Но тогда к концу дня у них будет разница между индексом и портфелем на этот 1.1 М акций х 850. Разве не так? Вкладывая 1 млн. в фонд при весе Теслы в индексе, например, 1%, я ожидаю, что на мои вложения фонд приобретет акций Теслы на 10 000. При цене в конце дня, допустим, 1000 - 10 шт. А по вашему примеру выходит, что у них на руках будет только 8 штук и денег докупить недостающие уже нет.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 11:39

Gastarbaiter
Старшая школа, основа мат анализа. Лимиты (lim) бывают как сходящиеся, так и расходящиеся.
Детский пример. Ёжик дает зайцу фору 10 метров. Заяц пробегает за секунду в 3 раза больше чем ёжик. В такой постановке задачи заяц в бесконечном пределе сможет только догнать ёжа, но никогда не обогнать. Но на практике, заяц 10м/с, ёж 3м/с. На 4 секунде заяц выйдет вперед.

Так и с акциями.
Фондам надо продать 1% активов чтобы купить акции теслы. Если акция удвоится, а фонды нужный объем не доберут. Они продадут еще 1%, и купят теслу. Но по мере роста теслы, даже без покупок со стороны фонда уже купленные акции будут тянуть долю к целевому 1%.
Таким образом на каком-то этапе переходной процесс стабилизируется на необходимом уровне. Повторюсь, SPY не нужно купить 6,1М акций, им нужно купить акций на $4B. А сколько это будет штук, не важно, хоть 1 лот.

Еще момент, если акция растет на 50% по ней будут стоп торги. И я не думаю, что регулятор будет наказывать фонды за не точное повторение индекса. Там предусмотрены люфты.

Скорее всего, индекс сегодня закроется ниже открытия, а тесла дороже открытия.
Но навряд ли это будет больше -3% по рынку и +20% по тесле.
St/2
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 22:57

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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 23:26

Re: Инвестиции на рынках США. ETF.

  St/2 написав:Повторюсь, SPY не нужно купить 6,1М акций, им нужно купить акций на $4B.

Хтось купив близько 70 млн акцій в останню секунду торгів можливо це були вони інші блек роки
went up from 662 at 3:59:59 and printed 695 close at 4:00pm
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 00:29

  Ukrainian написав:
  St/2 написав:Повторюсь, SPY не нужно купить 6,1М акций, им нужно купить акций на $4B.

Хтось купив близько 70 млн акцій в останню секунду торгів можливо це були вони інші блек роки
went up from 662 at 3:59:59 and printed 695 close at 4:00pm

Уверен, все было заранее договорено между большими дядями. Робингуды (кроме самых шустрых и умных) лососнули тунца. Большинство из упрямцев все еще надеется, что в понедельник их фантики кто-то будет выкупать "па 700".
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 23:57

Конкорд банк отправляет Свифты в IB ?
J
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 12:31

St/2

Поделитесь результатами по инвестированию в ETF.
Так сказать за прошедший год. Очень интересно
"Большинство людей упускают удачу потому, что она бывает одета в комбинезон и с виду напоминает работу."
Томас Эдисон
MaDiVL
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 13:34

MaDiVL
Предварительно с начала года +17%
Точные картинки уже в январе ;)
St/2
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 13:51

Неплохо. Но и рынок ведь вырос на те же цифры.
Я тестил IWF+TLT в разных пропорциях. На пенсию так сказать. Тоже неплохие цифры выходят. Правда данных всего за 18 лет.
И чёрт меня дёрнул добавить туда QQQ. И доходноость подскочила и Шарп по-лучше стал и корреляция по-меньше. Но опять же данных с 2003 и существенный рост только последние 8 лет.
Покритикуйте пожалуйста
"Большинство людей упускают удачу потому, что она бывает одета в комбинезон и с виду напоминает работу."
Томас Эдисон
MaDiVL
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