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Инвестиции на
рынках США. ETF.

Инвестиции на рынках США. ETF.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 96979899
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 14:46

MaDiVL
QQQ безусловно отличный инструмент. Но, всё же он секторальный, и если покупать на пенсию один актив отвечающий за рынок акций, то лучше SPY.
Возьмем период роста инфляционных ожиданий 2003-2007. В это время кстати ФРС ставку активно подымал.
Зображення

На этом периоде QQQ проиграл SPY по шарпу. А энергетический сектор бил рынки в двое.
Какая будет следующая пятилетка не знает ни кто. А самое главное, какая будет последняя пятилетка перед выходом на пенсию.

Потому нужно начинать с чего-то более проверенного временем.Зображення
St/2
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 18:55

Re: Инвестиции на рынках США. ETF.

  St/2 написав:QQQ безусловно отличный инструмент. Но, всё же он секторальный, и если покупать на пенсию один актив отвечающий за рынок акций, то лучше SPY.

Тоді уже VOO трохи менший MER
А взагалі минулий ріст не гарантія майбутнього росту і тому краще купувати VT
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 19:25

Ukrainian
Американский рынок самый мультисекторный из однострановых.
И ближайшие 20 лет навряд это сильно изменится. А 20 лет это очень дальний горизонт.
Опять же никто не запрещает брать только один etf. Но подбирать второй нужно с глубоким понимание и пристально смотря на корреляцию.
Если же брать только один фонд для покрытия акций, и на горизонт в 100 лет, то VT имеет право стать тем одним единственным.
St/2
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 00:08

St/2
Тим часом народ потроху з еталонного індексу виходить цікаво куди. Мабуть в біткоін
S&P 500 ETFs combined for $13b in outflows this year. Poss first year ever negative year.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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  #<1 ... 96979899
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