Инвестиции на рынках США. ETF.

QQQ безусловно отличный инструмент. Но, всё же он секторальный, и если покупать на пенсию один актив отвечающий за рынок акций, то лучше SPY.
Возьмем период роста инфляционных ожиданий 2003-2007. В это время кстати ФРС ставку активно подымал.
На этом периоде QQQ проиграл SPY по шарпу. А энергетический сектор бил рынки в двое.
Какая будет следующая пятилетка не знает ни кто. А самое главное, какая будет последняя пятилетка перед выходом на пенсию.
Потому нужно начинать с чего-то более проверенного временем.