Инвестиции на рынках США. ETF.

MaDiVL QQQ безусловно отличный инструмент. Но, всё же он секторальный, и если покупать на пенсию один актив отвечающий за рынок акций, то лучше SPY. Возьмем период роста инфляционных ожиданий 2003-2007. В это время кстати ФРС ставку активно подымал.
На этом периоде QQQ проиграл SPY по шарпу. А энергетический сектор бил рынки в двое. Какая будет следующая пятилетка не знает ни кто. А самое главное, какая будет последняя пятилетка перед выходом на пенсию.
Потому нужно начинать с чего-то более проверенного временем.
St/2 написав:QQQ безусловно отличный инструмент. Но, всё же он секторальный, и если покупать на пенсию один актив отвечающий за рынок акций, то лучше SPY.
Тоді уже VOO трохи менший MER А взагалі минулий ріст не гарантія майбутнього росту і тому краще купувати VT
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian Американский рынок самый мультисекторный из однострановых. И ближайшие 20 лет навряд это сильно изменится. А 20 лет это очень дальний горизонт. Опять же никто не запрещает брать только один etf. Но подбирать второй нужно с глубоким понимание и пристально смотря на корреляцию. Если же брать только один фонд для покрытия акций, и на горизонт в 100 лет, то VT имеет право стать тем одним единственным.
St/2 Тим часом народ потроху з еталонного індексу виходить цікаво куди. Мабуть в біткоін S&P 500 ETFs combined for $13b in outflows this year. Poss first year ever negative year.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".