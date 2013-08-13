Инвестиции на рынках США. ETF.

Портфель реальный, но не совсем пассивный.
60% просадки принесли деривативы.
По итогам года в деривативах получился почти ноль, потому общий результат заслуга пассивной части из etf
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 03 січ, 2021 22:20
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