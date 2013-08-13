Инвестиции на рынках США. ETF.

Портфель реальный, но не совсем пассивный.
60% просадки принесли деривативы.
По итогам года в деривативах получился почти ноль, потому общий результат заслуга пассивной части из etf
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 03 січ, 2021 22:20
Додано: Пон 04 січ, 2021 22:41
Может, кто знает дешевый свифт?
Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей армии и флота! К вам обращаюсь я, друзья мои!
Пришел новый год, а с ним - пора отправки очередного е-лимита. И тут оказалось, что возможности через А-Банк отравить любую сумму за $20 больше нет. Обидно мне, досадно мне, ну, ладно.
Самое дешевое, что нашел - ОТП: 3500 грн (максимальная комиссия) + 500 грн (открытие счетов) + $20 (комиссия intermediary).
Если вдруг кто знает лучшие варианты, поделитесь, пожалуйста, буду премного благодарен.
Как учил незабвенный Богл, в инвестициях будем контролировать то, что можем (расходную часть).
А то Привату отдавать $512 как-то жаба давит, когда IB бесплатно деньги шлет...
Додано: Вів 05 січ, 2021 01:04
Свифт для е-лимита
На бескрайних просторах интернета нашлась такая вот табличка, только вот хз чья она и насколько актуальна...
Там из понятных банков Кредобанк и Укрсиб, вроде как за $100 готовы отправить e-limit.
Про свифты Укрсиба ходят по отечественному тырнету страшные истории, я, пожалуй, на такое не готов пойти. Лучше уж в Синево. Ожидаемый cost/effect получше будет.
Кредо обещает завтра детали рассказать/подтвердить, ибо сегодня что-то у них там "не подгружается".
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