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Инвестиции на
рынках США. ETF.

Инвестиции на рынках США. ETF.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 979899100
Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 22:20

MaDiVL
Портфель реальный, но не совсем пассивный.
60% просадки принесли деривативы.
По итогам года в деривативах получился почти ноль, потому общий результат заслуга пассивной части из etf

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St/2
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 22:41

Может, кто знает дешевый свифт?

Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей армии и флота! К вам обращаюсь я, друзья мои!

Пришел новый год, а с ним - пора отправки очередного е-лимита. И тут оказалось, что возможности через А-Банк отравить любую сумму за $20 больше нет. Обидно мне, досадно мне, ну, ладно.

Самое дешевое, что нашел - ОТП: 3500 грн (максимальная комиссия) + 500 грн (открытие счетов) + $20 (комиссия intermediary).

Если вдруг кто знает лучшие варианты, поделитесь, пожалуйста, буду премного благодарен.

Как учил незабвенный Богл, в инвестициях будем контролировать то, что можем (расходную часть).
А то Привату отдавать $512 как-то жаба давит, когда IB бесплатно деньги шлет...
once_upon_a_time
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 01:04

Свифт для е-лимита

На бескрайних просторах интернета нашлась такая вот табличка, только вот хз чья она и насколько актуальна...
https://tinyurl.com/y5zchnl4

Там из понятных банков Кредобанк и Укрсиб, вроде как за $100 готовы отправить e-limit.
Про свифты Укрсиба ходят по отечественному тырнету страшные истории, я, пожалуй, на такое не готов пойти. Лучше уж в Синево. Ожидаемый cost/effect получше будет.
Кредо обещает завтра детали рассказать/подтвердить, ибо сегодня что-то у них там "не подгружается".
once_upon_a_time
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 02:26

моно наше все

Ха. Оказывается, через моно можно это сделать за $102
Спасибо Любомиру за его труды
https://simeinyi-budzhet.ua/swift-perekaz/
Если кому будет интересно, могу отписаться по результатам
once_upon_a_time
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 08:37

http://prntscr.com/wgiggh

https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... =763885919

АБанк такі да... свинка, забрав самий халявний свіфт (фіксовано 20$ !!!)
завбрав вже давно, десь зо пів року як

згідно таблиці Ідея сама халявна зараз - пробували там?
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 21:42

Идея почти банкрот... проскакивала новость. Её там покупают в Польше.
Вообщем опасно
"Большинство людей упускают удачу потому, что она бывает одета в комбинезон и с виду напоминает работу."
Томас Эдисон
MaDiVL
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 08:25

Re: Инвестиции на рынках США. ETF.

Зачем платить 500 баков за свифт если можно купить билет на самолет с серебристым крылом и отвезти чемодан денег в любую страну где нет лимитов
Закон разрешает возить наличные через границу в любом объёме, если есть свежая квитанция банка что они сняты со своего банковского счета
nekefer
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 09:51

nekefer
Скорее всего IB не примет перевод из Болгарии резидента Украины.
А вот из JP Morgan отделение на Манхеттене примет, но банк пополнение счета завернет, даже с квитанцией.
St/2
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  #<1 ... 979899100
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