Инвестиции на рынках США. ETF.

Портфель реальный, но не совсем пассивный.
60% просадки принесли деривативы.
По итогам года в деривативах получился почти ноль, потому общий результат заслуга пассивной части из etf
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 03 січ, 2021 22:20
Додано: Пон 04 січ, 2021 22:41
Может, кто знает дешевый свифт?
Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей армии и флота! К вам обращаюсь я, друзья мои!
Пришел новый год, а с ним - пора отправки очередного е-лимита. И тут оказалось, что возможности через А-Банк отравить любую сумму за $20 больше нет. Обидно мне, досадно мне, ну, ладно.
Самое дешевое, что нашел - ОТП: 3500 грн (максимальная комиссия) + 500 грн (открытие счетов) + $20 (комиссия intermediary).
Если вдруг кто знает лучшие варианты, поделитесь, пожалуйста, буду премного благодарен.
Как учил незабвенный Богл, в инвестициях будем контролировать то, что можем (расходную часть).
А то Привату отдавать $512 как-то жаба давит, когда IB бесплатно деньги шлет...
Додано: Вів 05 січ, 2021 01:04
Свифт для е-лимита
На бескрайних просторах интернета нашлась такая вот табличка, только вот хз чья она и насколько актуальна...
Там из понятных банков Кредобанк и Укрсиб, вроде как за $100 готовы отправить e-limit.
Про свифты Укрсиба ходят по отечественному тырнету страшные истории, я, пожалуй, на такое не готов пойти. Лучше уж в Синево. Ожидаемый cost/effect получше будет.
Кредо обещает завтра детали рассказать/подтвердить, ибо сегодня что-то у них там "не подгружается".
Додано: Вів 05 січ, 2021 02:26
моно наше все
Ха. Оказывается, через моно можно это сделать за $102
Спасибо Любомиру за его труды
Если кому будет интересно, могу отписаться по результатам
Додано: Вів 05 січ, 2021 08:37
АБанк такі да... свинка, забрав самий халявний свіфт (фіксовано 20$ !!!)
завбрав вже давно, десь зо пів року як
згідно таблиці Ідея сама халявна зараз - пробували там?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 05 січ, 2021 21:42
Идея почти банкрот... проскакивала новость. Её там покупают в Польше.
Вообщем опасно
"Большинство людей упускают удачу потому, что она бывает одета в комбинезон и с виду напоминает работу."
Томас Эдисон
Додано: Сер 06 січ, 2021 08:25
Re: Инвестиции на рынках США. ETF.
Зачем платить 500 баков за свифт если можно купить билет на самолет с серебристым крылом и отвезти чемодан денег в любую страну где нет лимитов
Закон разрешает возить наличные через границу в любом объёме, если есть свежая квитанция банка что они сняты со своего банковского счета
Додано: Сер 06 січ, 2021 09:51
nekefer
Скорее всего IB не примет перевод из Болгарии резидента Украины.
А вот из JP Morgan отделение на Манхеттене примет, но банк пополнение счета завернет, даже с квитанцией.
Додано: Сер 06 січ, 2021 12:42
Відповідно, вивести українцю кошти на його банківський рахунок відкритий, скажімо в Польщі, теж не вийде?
18,36% за рік у валюті з таким депо - крутяк!
Ви оце набрали SPY QQQ AOA і до побєдного, чи якісь маніпуляції з цим всім регулярно робили? 60% просадки дали деривативи - це опціони чи ви ще фючами доганялись, бо цього не видно на скріні.
Додано: Сер 06 січ, 2021 13:16
CuT
IB выводит откуда заводили. Но, логика комплаенса не публична и судить можно только по кейсам. Могут вывод в 20к на Польшу выпустить, а 80к завернуть.
Когда осенью активно резали клиентов. У меня один был из РФ, но заводил или с Литвы или ОАЭ. Так вот ему в конце концов счет закрыли. Хотя с чистотой денег там всё было в порядке.
Потому по правильному чтобы резиденция и страна пополнения совпадали. Но и это не гарантия.
По результатам. Нашел разбивку по фьючам и акциям в отдельности. Сегодня сделаю.
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