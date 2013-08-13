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Инвестиции на
рынках США. ETF.

Инвестиции на рынках США. ETF.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 9899100101
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 23:07

  St/2 написав:CuT
IB выводит откуда заводили. Но, логика комплаенса не публична и судить можно только по кейсам. Могут вывод в 20к на Польшу выпустить, а 80к завернуть.
Когда осенью активно резали клиентов. У меня один был из РФ, но заводил или с Литвы или ОАЭ. Так вот ему в конце концов счет закрыли. Хотя с чистотой денег там всё было в порядке.
Потому по правильному чтобы резиденция и страна пополнения совпадали. Но и это не гарантия.

Хм.
А если, скажем, я буду десять лет деньги выводить на IB, будучи резидентом Украины, а потом, допустим, стану резидентом какой-нибудь Канады или России, про Украину и думать забуду - мне не позволит IB деньги вернуть в новую страну резидентности?
Неужто придется ради того, чтобы деньгами своими воспользоваться, получать снова резиденство Украины, деньги в Украину возвращать и потом их из Украины уже выводить в новую страну резидентства?
once_upon_a_time
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 23:12

Re: Инвестиции на рынках США. ETF.

IB смотрит на налоговое резидентство.
wind
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 23:22

мона свифт? может, мона, может, не мона...

Шота я был слишком оптимистичен по поводу свифта на IB через Моно.

Отправил им в поддержку документы, они сутки думали над ними, потом ответили, что не могут дать гарантии, что не захотят от меня еще какие-то документы после того, как мои кровные у них на карте окажутся.
Т.е. гарантий отправки до того, как деньги ты в Моно заведешь - никаких.

В Альфе дорого, но готовы документы заранее проанализировать и сказать, все ок или не ок. В Привате точно так же - заранее тебе говорят, что документы ок, вопросов не будет, отравляйте, гражданин.

Буду пробовать Кредо...
once_upon_a_time
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 23:24

  greenozon написав:згідно таблиці Ідея сама халявна зараз - пробували там?

Поддержка Идеи ничего про свифт не знает, оправляют в отделение. Пока лень туда топать ради получения информации. Если нигде больше не склеится, схожу, пожалуй.
once_upon_a_time
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 23:33

once_upon_a_time
Согласно договора с брокером Вы должны их уведомить о смене налогового резиденства.
Деньги выведут на любой счет с которого заводили.
St/2
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 23:47

  CuT написав:
  St/2 написав:Портфель реальный, но не совсем пассивный.
60% просадки принесли деривативы.
По итогам года в деривативах получился почти ноль, потому общий результат заслуга пассивной части из etf

18,36% за рік у валюті з таким депо - крутяк!
Ви оце набрали SPY QQQ AOA і до побєдного, чи якісь маніпуляції з цим всім регулярно робили? 60% просадки дали деривативи - це опціони чи ви ще фючами доганялись, бо цього не видно на скріні.

Подскажите, пожалуйста, а чем примечателен этот портфель и почему такой результат - это круто?
Я не шибко в этом всем разбираюсь, но сравнил с простыми вариантами, которые без выкрутасов - вроде то на то и получается...
https://tinyurl.com/y2y3gj8j
Что я упускаю?
once_upon_a_time
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 23:51

  St/2 написав:once_upon_a_time
Согласно договора с брокером Вы должны их уведомить о смене налогового резиденства.
Деньги выведут на любой счет с которого заводили.

Т.е. я могу $500K вывести с украинских банков, потом сменить резидентность, уведомить о сием знаменательном событии IB, потом завести еще тысяч сто из условной Канады и все, можно из IB вернуть все $600K на счет в канадский банк?
once_upon_a_time
 
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