Инвестиции на рынках США. ETF.

St/2 написав:CuT IB выводит откуда заводили. Но, логика комплаенса не публична и судить можно только по кейсам. Могут вывод в 20к на Польшу выпустить, а 80к завернуть. Когда осенью активно резали клиентов. У меня один был из РФ, но заводил или с Литвы или ОАЭ. Так вот ему в конце концов счет закрыли. Хотя с чистотой денег там всё было в порядке. Потому по правильному чтобы резиденция и страна пополнения совпадали. Но и это не гарантия.
Хм. А если, скажем, я буду десять лет деньги выводить на IB, будучи резидентом Украины, а потом, допустим, стану резидентом какой-нибудь Канады или России, про Украину и думать забуду - мне не позволит IB деньги вернуть в новую страну резидентности? Неужто придется ради того, чтобы деньгами своими воспользоваться, получать снова резиденство Украины, деньги в Украину возвращать и потом их из Украины уже выводить в новую страну резидентства?
Шота я был слишком оптимистичен по поводу свифта на IB через Моно.
Отправил им в поддержку документы, они сутки думали над ними, потом ответили, что не могут дать гарантии, что не захотят от меня еще какие-то документы после того, как мои кровные у них на карте окажутся. Т.е. гарантий отправки до того, как деньги ты в Моно заведешь - никаких.
В Альфе дорого, но готовы документы заранее проанализировать и сказать, все ок или не ок. В Привате точно так же - заранее тебе говорят, что документы ок, вопросов не будет, отравляйте, гражданин.
St/2 написав:Портфель реальный, но не совсем пассивный. 60% просадки принесли деривативы. По итогам года в деривативах получился почти ноль, потому общий результат заслуга пассивной части из etf
18,36% за рік у валюті з таким депо - крутяк! Ви оце набрали SPY QQQ AOA і до побєдного, чи якісь маніпуляції з цим всім регулярно робили? 60% просадки дали деривативи - це опціони чи ви ще фючами доганялись, бо цього не видно на скріні.
Подскажите, пожалуйста, а чем примечателен этот портфель и почему такой результат - это круто? Я не шибко в этом всем разбираюсь, но сравнил с простыми вариантами, которые без выкрутасов - вроде то на то и получается... https://tinyurl.com/y2y3gj8j Что я упускаю?
St/2 написав:once_upon_a_time Согласно договора с брокером Вы должны их уведомить о смене налогового резиденства. Деньги выведут на любой счет с которого заводили.
Т.е. я могу $500K вывести с украинских банков, потом сменить резидентность, уведомить о сием знаменательном событии IB, потом завести еще тысяч сто из условной Канады и все, можно из IB вернуть все $600K на счет в канадский банк?
once_upon_a_time В целом ход мыслей правильный. К примеру инвест банкир Андрей Мовчан переехал в Лондон, оформил ВНЖ и получил статус налогового резидента. Теперь 10 лет имеет ставку НДФЛ на инвестиционный доход равную 0% (ноль процентов прописью). Особенность в том, что нужно не только получить налоговое резиденство другой страны, этого хватит чтобы брокер вывел средства, но и потерять налогове резеденство Неньки. А Украина не Россия, здесь не так хорошо защищены права новорушек, и доказывать надо что ты не верблюд. Иначе 200к не уплаченного НДФЛ = уголовка - интерпол - наручники при посадке в Хитроу - экстрадиция на Родину.