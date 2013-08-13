Инвестиции на рынках США. ETF.

Додано: Сер 06 січ, 2021 23:22

Шота я был слишком оптимистичен по поводу свифта на IB через Моно.



Отправил им в поддержку документы, они сутки думали над ними, потом ответили, что не могут дать гарантии, что не захотят от меня еще какие-то документы после того, как мои кровные у них на карте окажутся.

Т.е. гарантий отправки до того, как деньги ты в Моно заведешь - никаких.



В Альфе дорого, но готовы документы заранее проанализировать и сказать, все ок или не ок. В Привате точно так же - заранее тебе говорят, что документы ок, вопросов не будет, отравляйте, гражданин.



Буду пробовать Кредо...