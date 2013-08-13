Инвестиции на рынках США. ETF.

St/2 написав:once_upon_a_time Согласно договора с брокером Вы должны их уведомить о смене налогового резиденства. Деньги выведут на любой счет с которого заводили.
Т.е. я могу $500K вывести с украинских банков, потом сменить резидентность, уведомить о сием знаменательном событии IB, потом завести еще тысяч сто из условной Канады и все, можно из IB вернуть все $600K на счет в канадский банк?
в рік максимум 100К Євро по е-ліцензії НБУ можна вивести фізику
St/2 написав:ПС, активы под графиком доходности это бенчмарки, а не состав портфеля, IB дает возможность сравнить стразу в отчете.
Гранд мерсі за портфоліо. Оце тільки питання, worst return 3/18/20 -9,48% це за день? Як на це реагують інвестори? І що на таких дроудаунах роблять - ріжуть лосів, хеджуються, ловлять ножі, усереднюються?
Да, день был жесткий. Но стратегия пассивная, потому удерживали позицию.