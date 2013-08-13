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Инвестиции на
рынках США. ETF.

Инвестиции на рынках США. ETF.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 99100101102
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 13:21

  once_upon_a_time написав:
  St/2 написав:once_upon_a_time
Согласно договора с брокером Вы должны их уведомить о смене налогового резиденства.
Деньги выведут на любой счет с которого заводили.

Т.е. я могу $500K вывести с украинских банков, потом сменить резидентность, уведомить о сием знаменательном событии IB, потом завести еще тысяч сто из условной Канады и все, можно из IB вернуть все $600K на счет в канадский банк?


в рік максимум 100К Євро по е-ліцензії НБУ можна вивести фізику

https://bank.gov.ua/ua/news/all/limit-d ... -yevro-rik
Востаннє редагувалось greenozon в Чет 07 січ, 2021 13:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 13:24

  CuT написав:
  St/2 написав:ПС, активы под графиком доходности это бенчмарки, а не состав портфеля, IB дает возможность сравнить стразу в отчете.

Гранд мерсі за портфоліо. Оце тільки питання, worst return 3/18/20 -9,48% це за день? Як на це реагують інвестори? І що на таких дроудаунах роблять - ріжуть лосів, хеджуються, ловлять ножі, усереднюються?

Да, день был жесткий. Но стратегия пассивная, потому удерживали позицию.
St/2
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