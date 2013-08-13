Инвестиции на рынках США. ETF.

St/2 написав:once_upon_a_time Согласно договора с брокером Вы должны их уведомить о смене налогового резиденства. Деньги выведут на любой счет с которого заводили.
Т.е. я могу $500K вывести с украинских банков, потом сменить резидентность, уведомить о сием знаменательном событии IB, потом завести еще тысяч сто из условной Канады и все, можно из IB вернуть все $600K на счет в канадский банк?
в рік максимум 100К Євро по е-ліцензії НБУ можна вивести фізику
St/2 написав:ПС, активы под графиком доходности это бенчмарки, а не состав портфеля, IB дает возможность сравнить стразу в отчете.
Гранд мерсі за портфоліо. Оце тільки питання, worst return 3/18/20 -9,48% це за день? Як на це реагують інвестори? І що на таких дроудаунах роблять - ріжуть лосів, хеджуються, ловлять ножі, усереднюються?
Да, день был жесткий. Но стратегия пассивная, потому удерживали позицию.
once_upon_a_time написав:Подскажите, пожалуйста, а чем примечателен этот портфель и почему такой результат - это круто? Я не шибко в этом всем разбираюсь, но сравнил с простыми вариантами, которые без выкрутасов - вроде то на то и получается...
Все, що я тут стелю - імхо, тому не приймайте близько. На базарі справа не в тому, хто зміг заробити більше, а хто взагалі зміг По сабжу старющий баян - існує велика різниця між тим, хто мріє ризикнути і заробити кошти, і тим, хто робить це насправді. Тому навіть саме доходне портфоліо на бектесті візуалайзера ніколи не зрівняється з косо-кривим, низькодохідним але реальним аккаунтом, де в ризиках просто на очах тоне своє ріднюсіньке баблішко.
Ну это да.
Я, например, с тех пор, как вышел прошлым летом из гривневых ОВГЗ прошлым летом и отправил первые $110K на IB, решился только купить золота на десять тысяч, пока оно было по $1800, чтобы "воду ногой попробовать".
Все происходящее на фондовом рынке мне кажется слишком сюрреалистичным. Потому не могу пока себя пересилить. Создал несколько бумажных портфелей, сижу, наблюдаю.
Да, тупо, наверное, иметь доходность ноль минус инфляция, но мой sleeping point именно тут пока находится. Готов еще посидеть. Покупать абы шо не очень хочется. Цены на все какие-то ненормальные. Тем более, по роду увлечений много истории читаю, так слишком уж близкие ассоциации с прошлыми пузырями вызывает то, что сейчас происходит.
Потому для себя решил, что лучше потеряю десять-двенадцать процентов из-за инфляции за 2-3 года, чем потом десятилетие иметь нулевую доходность...
Разве что покупать потихоньку что-то совсем низковолатильное типа All Weather / Permanent.
St/2 написав:once_upon_a_time В целом ход мыслей правильный. К примеру инвест банкир Андрей Мовчан переехал в Лондон, оформил ВНЖ и получил статус налогового резидента. Теперь 10 лет имеет ставку НДФЛ на инвестиционный доход равную 0% (ноль процентов прописью). Особенность в том, что нужно не только получить налоговое резиденство другой страны, этого хватит чтобы брокер вывел средства, но и потерять налогове резеденство Неньки. А Украина не Россия, здесь не так хорошо защищены права новорушек, и доказывать надо что ты не верблюд. Иначе 200к не уплаченного НДФЛ = уголовка - интерпол - наручники при посадке в Хитроу - экстрадиция на Родину.
Спасибо за пояснение.
Ну, к сожалению или к счастью, я не нувориш, а простой украинский разработчик. Четыре тысячи заработал, двести пятьдесят отдал дани нашему несчастному недогосударству, на остальное - гуляй, рванина...
Потому вдвойне зло берет, когда каждый раз тебе, простому смертному, приходится доказывать, что ты не верблюд, в то время как условный ахметов-новинский-порошенко преспокойно без этих формальностей свои честно заработанные мульены туда-сюда гоняют, собаки бешеные...
У меня нет цели от налогов уйти, просто после 2014 в Украине мне становится с каждым годом все менее комфортно находиться, потому все честно нажитое на всяк пожарный вывожу, подальше от греха.