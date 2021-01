Инвестиции на рынках США. ETF.

Додано: Чет 07 січ, 2021 23:16

once_upon_a_time написав: St/2 написав: once_upon_a_time

Согласно договора с брокером Вы должны их уведомить о смене налогового резиденства.

Деньги выведут на любой счет с которого заводили. Согласно договора с брокером Вы должны их уведомить о смене налогового резиденства.Деньги выведут на любой счет с которого заводили.

Т.е. я могу $500K вывести с украинских банков, потом сменить резидентность, уведомить о сием знаменательном событии IB, потом завести еще тысяч сто из условной Канады и все, можно из IB вернуть все $600K на счет в канадский банк? Т.е. я могу $500K вывести с украинских банков, потом сменить резидентность, уведомить о сием знаменательном событии IB, потом завести еще тысяч сто из условной Канады и все, можно из IB вернуть все $600K на счет в канадский банк?

Если IB выведет на счёт в канадский банк $600k, то канадский банк, как минимум, уведомит налоговую. А та может попросить объяснить происхождение. Если IB выведет на счёт в канадский банк $600k, то канадский банк, как минимум, уведомит налоговую. А та может попросить объяснить происхождение.