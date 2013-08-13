Инвестиции на рынках США. ETF.

Додано: Чет 07 січ, 2021 20:51

CuT написав: once_upon_a_time написав: Подскажите, пожалуйста, а чем примечателен этот портфель и почему такой результат - это круто? Я не шибко в этом всем разбираюсь, но сравнил с простыми вариантами, которые без выкрутасов - вроде то на то и получается... Подскажите, пожалуйста, а чем примечателен этот портфель и почему такой результат - это круто? Я не шибко в этом всем разбираюсь, но сравнил с простыми вариантами, которые без выкрутасов - вроде то на то и получается...

Все, що я тут стелю - імхо, тому не приймайте близько. На базарі справа не в тому, хто зміг заробити більше, а хто взагалі зміг По сабжу старющий баян - існує велика різниця між тим, хто мріє ризикнути і заробити кошти, і тим, хто робить це насправді. Тому навіть саме доходне портфоліо на бектесті візуалайзера ніколи не зрівняється з косо-кривим, низькодохідним але реальним аккаунтом, де в ризиках просто на очах тоне своє ріднюсіньке баблішко. Все, що я тут стелю - імхо, тому не приймайте близько. На базарі справа не в тому, хто зміг заробити більше, а хто взагалі змігПо сабжу старющий баян - існує велика різниця між тим, хто мріє ризикнути і заробити кошти, і тим, хто робить це насправді. Тому навіть саме доходне портфоліо на бектесті візуалайзера ніколи не зрівняється з косо-кривим, низькодохідним але реальним аккаунтом, де в ризиках просто на очах тоне своє ріднюсіньке баблішко.

Ну это да.Я, например, с тех пор, как вышел прошлым летом из гривневых ОВГЗ прошлым летом и отправил первые $110K на IB, решился только купить золота на десять тысяч, пока оно было по $1800, чтобы "воду ногой попробовать".Все происходящее на фондовом рынке мне кажется слишком сюрреалистичным. Потому не могу пока себя пересилить. Создал несколько бумажных портфелей, сижу, наблюдаю.Да, тупо, наверное, иметь доходность ноль минус инфляция, но мой sleeping point именно тут пока находится. Готов еще посидеть. Покупать абы шо не очень хочется. Цены на все какие-то ненормальные. Тем более, по роду увлечений много истории читаю, так слишком уж близкие ассоциации с прошлыми пузырями вызывает то, что сейчас происходит.Потому для себя решил, что лучше потеряю десять-двенадцать процентов из-за инфляции за 2-3 года, чем потом десятилетие иметь нулевую доходность...Разве что покупать потихоньку что-то совсем низковолатильное типа All Weather / Permanent.