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Инвестиции на рынках США. ETF.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 100101102103
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 23:51

Конкорд отправляет Свифт за 20$ в IB ?
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 10:07

  once_upon_a_time написав:
Потому для себя решил, что лучше потеряю десять-двенадцать процентов из-за инфляции за 2-3 года, чем потом десятилетие иметь нулевую доходность...

Разве что покупать потихоньку что-то совсем низковолатильное типа All Weather / Permanent.


Не важно какой размер капитала, важен его тренд.
Инвестиции это не просто купить индекс акций или корзину акций, в этом диверсификации нет.
Нужно собрать сразу 3 фактора, рост ВВП (пусть и монетарный), процентные ставки (бонды сейчас можно не торопится покупать), сырье (золото самый простой пример, есть еще акции бонды ЕМ). Самый простой портфель, без каких либо подгонок, просто по 1/3, акции США, 10ти летние Трежерис и золото.
Зображення

Доходность не о чем по сравнению с теслами и битками, но он везет в прекрасное далеко. И главное. Без налогов.
Востаннє редагувалось St/2 в П'ят 08 січ, 2021 10:55, всього редагувалось 1 раз.
St/2
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 10:31

  San написав:
  once_upon_a_time написав:
  St/2 написав:once_upon_a_time
Согласно договора с брокером Вы должны их уведомить о смене налогового резиденства.
Деньги выведут на любой счет с которого заводили.

Т.е. я могу $500K вывести с украинских банков, потом сменить резидентность, уведомить о сием знаменательном событии IB, потом завести еще тысяч сто из условной Канады и все, можно из IB вернуть все $600K на счет в канадский банк?

Если IB выведет на счёт в канадский банк $600k, то канадский банк, как минимум, уведомит налоговую. А та может попросить объяснить происхождение.


Не совсем так, канадский банк с 99% вероятности примет деньги. Так как платеж идет с надежной юрисдикции и первокласного банка, еще и ТОП брокера со всеми лицензиями.
А что дальше? Канада в ФАТКА, 600к точно попадут в реестр обмена. И как только Украина присоединится к обмену, эти данные увидит налоговая.
Банк скорее всего разрешит обналичить через "банкомат в любой стране мира". У меня был опыт, лучшее что нашел это 2,7% в укрсибе с лимитом 8000 грн в день. Или 4-6% в кассе любого банка.
С минимальными потерями Канада выведет только в "приват".

Ну и по обмену.
Есть опыт РФ. Налоговая получила выписки по счетам не только с момента вступления, а и за 5 лет до того, отличились банки Швейцарии.

От 10к в год можно сделать не публичный траст до 15 человек, взять жену/маму и отправлять деньги в рамках лимита ежегодно
St/2
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 10:47

  EvgeniyL написав:Начни изучать опционы. Для начала продажу опционов пут.


Перед глазами два кейса продавцов.

1. Илья Коровин. Супер трейдер, торговал опционами еще при Горбачеве))
Набрал под 150 клиентов (Это в Квике Карл!), создавал ликвидность на дальнем крае путов. Суммарно под управлением был 1 ярд рублей.
Потрепало его знатно в 2014, но выжил. Убил его 2018 год, причем не через дельту, а через ГО. Биржа его подняла в 5 раз, и рисковикам пришлой откупать путы по любой цене. А так как кроме Ильи там никто не продавал, то Илье и покупать было не у кого.
Результат. Куча слитых счетов, есть клиенты с минусами, суды.
Сейчас увлекся общественной деятельностью, защищает права трейдеров от злобной биржи и брокеров в частности пострадавших от отрицательной цены на нефть.
2. Елена Чиркова. Управляющий фондом Приведение у Мовчанс групп. Они начитавшись Баффета решили что самые умные. А умные умеют выбирать лучшие акции и покупают их через покрытую продажу путов. Результат 3кв 2020 - легкий минус. Жду результаты за 4тый - чуда не будет.

Продавая пут на БА с ценой 100, на страйке 80 за 5 и имея капитал в 200 всё равное есть шанс уйти ниже нуля. Доказано Ильей Коровиным.
St/2
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  #<1 ... 100101102103
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