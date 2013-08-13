Инвестиции на рынках США. ETF.

Додано: П'ят 08 січ, 2021 10:47

EvgeniyL написав: Начни изучать опционы. Для начала продажу опционов пут. Начни изучать опционы. Для начала продажу опционов пут.

Перед глазами два кейса продавцов.1. Илья Коровин. Супер трейдер, торговал опционами еще при Горбачеве))Набрал под 150 клиентов (Это в Квике Карл!), создавал ликвидность на дальнем крае путов. Суммарно под управлением был 1 ярд рублей.Потрепало его знатно в 2014, но выжил. Убил его 2018 год, причем не через дельту, а через ГО. Биржа его подняла в 5 раз, и рисковикам пришлой откупать путы по любой цене. А так как кроме Ильи там никто не продавал, то Илье и покупать было не у кого.Результат. Куча слитых счетов, есть клиенты с минусами, суды.Сейчас увлекся общественной деятельностью, защищает права трейдеров от злобной биржи и брокеров в частности пострадавших от отрицательной цены на нефть.2. Елена Чиркова. Управляющий фондом Приведение у Мовчанс групп. Они начитавшись Баффета решили что самые умные. А умные умеют выбирать лучшие акции и покупают их через покрытую продажу путов. Результат 3кв 2020 - легкий минус. Жду результаты за 4тый - чуда не будет.Продавая пут на БА с ценой 100, на страйке 80 за 5 и имея капитал в 200 всё равное есть шанс уйти ниже нуля. Доказано Ильей Коровиным.