Инвестиции на рынках США. ETF.

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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 08 січ, 2021 10:07
Не важно какой размер капитала, важен его тренд.
Инвестиции это не просто купить индекс акций или корзину акций, в этом диверсификации нет.
Нужно собрать сразу 3 фактора, рост ВВП (пусть и монетарный), процентные ставки (бонды сейчас можно не торопится покупать), сырье (золото самый простой пример, есть еще акции бонды ЕМ). Самый простой портфель, без каких либо подгонок, просто по 1/3, акции США, 10ти летние Трежерис и золото.
Доходность не о чем по сравнению с теслами и битками, но он везет в прекрасное далеко. И главное. Без налогов.
Востаннє редагувалось St/2 в П'ят 08 січ, 2021 10:55, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 08 січ, 2021 10:31
Не совсем так, канадский банк с 99% вероятности примет деньги. Так как платеж идет с надежной юрисдикции и первокласного банка, еще и ТОП брокера со всеми лицензиями.
А что дальше? Канада в ФАТКА, 600к точно попадут в реестр обмена. И как только Украина присоединится к обмену, эти данные увидит налоговая.
Банк скорее всего разрешит обналичить через "банкомат в любой стране мира". У меня был опыт, лучшее что нашел это 2,7% в укрсибе с лимитом 8000 грн в день. Или 4-6% в кассе любого банка.
С минимальными потерями Канада выведет только в "приват".
Ну и по обмену.
Есть опыт РФ. Налоговая получила выписки по счетам не только с момента вступления, а и за 5 лет до того, отличились банки Швейцарии.
От 10к в год можно сделать не публичный траст до 15 человек, взять жену/маму и отправлять деньги в рамках лимита ежегодно
Додано: П'ят 08 січ, 2021 10:47
Перед глазами два кейса продавцов.
1. Илья Коровин. Супер трейдер, торговал опционами еще при Горбачеве))
Набрал под 150 клиентов (Это в Квике Карл!), создавал ликвидность на дальнем крае путов. Суммарно под управлением был 1 ярд рублей.
Потрепало его знатно в 2014, но выжил. Убил его 2018 год, причем не через дельту, а через ГО. Биржа его подняла в 5 раз, и рисковикам пришлой откупать путы по любой цене. А так как кроме Ильи там никто не продавал, то Илье и покупать было не у кого.
Результат. Куча слитых счетов, есть клиенты с минусами, суды.
Сейчас увлекся общественной деятельностью, защищает права трейдеров от злобной биржи и брокеров в частности пострадавших от отрицательной цены на нефть.
2. Елена Чиркова. Управляющий фондом Приведение у Мовчанс групп. Они начитавшись Баффета решили что самые умные. А умные умеют выбирать лучшие акции и покупают их через покрытую продажу путов. Результат 3кв 2020 - легкий минус. Жду результаты за 4тый - чуда не будет.
Продавая пут на БА с ценой 100, на страйке 80 за 5 и имея капитал в 200 всё равное есть шанс уйти ниже нуля. Доказано Ильей Коровиным.
Додано: П'ят 08 січ, 2021 11:28
Спокойно, Андрей, никакого секрета здесь нет.
Просто когда-то в юности прочитал статейку, что тебе мол, достаточно накопить сумму в двадцать своих годовых расходов, и ты можешь никогда в жизни больше не работать.
Меня эта идея потрясла (т.к. я вырос в бедности).
Начал откладывать, как все советуют, по 10-15% от своих доходов.
Только нифига это для меня не сработало.
Накопил тысяч десять - потратил. Снова накопил - снова потратил.
Потом наткнулся на книжицу Early Retirement Extreme.
Там совсем иной подход показывается.
Т.к. это мне было близко, минимализм, Walden и всякое такое, то принял на вооружение. Не всё, конечно, т.к. там автор реально экстремал по меркам среднего человека, но старались более тысячи в месяц не тратить с тех пор. Интересно, что даже не пришлось себя сильно ограничивать. Путешествовали до ковида чуть ли не каждый месяц.
В общем, long story short:
Annual income twenty pounds, annual expenditure nineteen nineteen and six , result happiness.
Annual income twenty pounds, annual expenditure twenty pounds ought and six, result misery
Ну и плюс работа в IT, единственное место, где в постмайданной Украине средний человек может что-то заработать, не создавая свой бизнес и не садясь на гранты или потоки.
Умножить вышеозначенные два пункта на несколько лет и - вуаля.
Сейчас, как я вижу, из-за того, что фиксированная доходность на нуле, инвесторы принимают на себя все большие риски, чтобы получить хоть какую-то доходность. Мне эта идея не кажется разумной.
Я человек простой, смотрю на инвестирование как на покупку будущего денежного потока. По текущим ценам мне не очень интересно покупать, всё очень дорого. Все выкладки грамотных товарищей говорят, что происходящее сейчас - это аберрация. Т.е. вечно такое отсутствие гравитации на рынках продолжаться не может. Потому жду распродажи. Ну примерно как в АТБ.
В общем, задача на сегодняшний день - не купить Майкрософт или Амазон по ценам 2000 года и потом не ждать десятилетие выхода из underwater (без получения утешительного приза в виде дивидендов).
Додано: П'ят 08 січ, 2021 11:47
Вот-вот.
Мне близка мысль Баффета, что деривативы - это финансовое оружие массового поражения.
Если леверидж даже самого Грэма опустил хорошо так в свое время, то любому, кто читал про черных лебедей, стоит от всего этого непотребства держаться подальше, как по мне.
Может, кому оно и хорошо, но мне, например, про опыт Нидерхофера или Ливермора достаточно прочитать, пройти это самому не очень хочется...
Да и фамильного серебра у меня не много...
Додано: П'ят 08 січ, 2021 12:25
St/2
Как я понимаю, популярные Permanent Portfolio / All Weather Portfolio (
Мне тем это и нравится, что, по идее, доходность после инфляции получается выше нужных 4% и максимальные просадки не более 15% на протяжении полувека негараздов.
Думаю как раз это покупать, чтобы до распродаж посидеть в нем.
Еще наткнулся на многообещающую вроде идею пересиживания просадок вне рынка. Есть несколько товарищей, пропагандирующих эту идею на Seekingalpha, но для себя пока не решил. Один даже книжицу написал - Dual Momentum Investing. Еще есть некий Meb Faber, накропал white paper
Вроде выглядит красиво (
Читал, как-то, кстати, Mechanical Investing - TMF, так там старожилы говорят, что многие погорели на стратегиях, работавших до 2000 года. И после этого болезненного урока многие стали включать такие вот элементы тайминга и тренд-фолловинга для предотвращения сильных просадок.
Что Вы об этой идее тайминга / тренд-фолловинга думаете? Как по вашему, работает? Или от лукавого?
Додано: П'ят 08 січ, 2021 12:46
once_upon_a_time
Я так всю презентацию опубликую
Есть много разный идей как отбирать акции, чтобы обогнать индекс.
На большинство идей уже есть etf. И вот что они показали почти за 20 лет
Лучшие как раз моментум и малые компании. Их обогнать будет совсем тяжело.
И не забываем, у фонда НДФЛ и косты на транзакции вычитаются из результата, а физик в конце года их будет отминусовывать.
Ну индексные фонды, они пусть смарт, но индексные.
А если взять "умных" ребят с развязанными руками, что у них получилось.
И тоже не фонтан. Единственное, это результаты выживших фондов, они не показали просадку больше 20%, в отличии от рынка, который падал на 55%
Потому Риск аджастед Глобал макро лучше рынка.
Но если к SPY добавить TLT, то результат будет не хуже, чем у лучших Хэдж фондов.
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