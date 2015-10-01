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Курси валют у Львові

Курси валют у Львові
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 44454647
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 14:10

Re: Курси валют у Львові

Обмінник
28.50 - 28.75 ($)
Zochan
 
Повідомлень: 184
З нами з: 22.10.14
Подякував: 181 раз.
Подякували: 22 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 13:15

Re: Курси валют у Львові

Обмінник
28.10 - 28.40 ($)
Zochan
 
Повідомлень: 184
З нами з: 22.10.14
Подякував: 181 раз.
Подякували: 22 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 12:34

Re: Курси валют у Львові

Обмінник
26.40 - 26.65 ($)
Zochan
 
Повідомлень: 184
З нами з: 22.10.14
Подякував: 181 раз.
Подякували: 22 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 15:39

Re: Курси валют у Львові

Обмінник
26.00 - 26.20 ($)
Zochan
 
Повідомлень: 184
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 16:33

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