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Курси валют у Львові
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Чет 25 січ, 2018 14:10
Обмінник
28.50 - 28.75 ($)
-
Zochan
-
-
- Повідомлень: 185
- З нами з: 22.10.14
- Подякував: 181 раз.
- Подякували: 22 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 27 січ, 2018 13:15
Обмінник
28.10 - 28.40 ($)
-
Zochan
-
-
- Повідомлень: 185
- З нами з: 22.10.14
- Подякував: 181 раз.
- Подякували: 22 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 17 бер, 2018 12:34
Обмінник
26.40 - 26.65 ($)
-
Zochan
-
-
- Повідомлень: 185
- З нами з: 22.10.14
- Подякував: 181 раз.
- Подякували: 22 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 31 бер, 2018 15:39
Обмінник
26.00 - 26.20 ($)
-
Zochan
-
-
- Повідомлень: 185
- З нами з: 22.10.14
- Подякував: 181 раз.
- Подякували: 22 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 08 гру, 2018 16:33
ЛК
27.80-28.15
-
greenozon
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-
- Повідомлень: 3768
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 179 раз.
- Подякували: 164 раз.
-
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-
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Додано: Чет 20 гру, 2018 09:54
ЛК
27.60-27.80
що робить чудотворна сила МВФ
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 3768
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 179 раз.
- Подякували: 164 раз.
-
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-
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:36
27.40-27.65 $
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 3768
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 179 раз.
- Подякували: 164 раз.
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Додано: Сер 26 гру, 2018 16:44
27.30-27.65 $
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greenozon
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- Повідомлень: 3768
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 179 раз.
- Подякували: 164 раз.
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 10:46
Розворотик, однако
27.35-27.75 $
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greenozon
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- Повідомлень: 3768
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