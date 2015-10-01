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Курси валют у Львові
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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greenozon
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Додано: Вів 08 січ, 2019 20:09
27.60 - 28.05 $
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Додано: Нед 13 січ, 2019 12:00
27.70 - 28.10 $
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 11:34
27.40 - 27.60 $
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 20:14
26.90 - 27.20 $
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