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Курси валют у Львові
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: П'ят 08 бер, 2019 22:05
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Додано: Нед 10 бер, 2019 17:46
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Додано: Сер 10 кві, 2019 18:02
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Додано: Нед 05 тра, 2019 11:30
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