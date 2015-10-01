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Курси валют у Львові
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Нед 25 сер, 2019 09:34
24-80 - 25.20 $
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greenozon
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- Повідомлень: 6064
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 194 раз.
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Додано: Нед 01 вер, 2019 17:37
24-75 - 25.22 $
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greenozon
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- Повідомлень: 6064
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 194 раз.
- Подякували: 344 раз.
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Додано: Суб 07 вер, 2019 14:24
24-90 - 25.20 $
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greenozon
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- Повідомлень: 6064
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 194 раз.
- Подякували: 344 раз.
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Додано: Сер 11 вер, 2019 19:59
24.75 - 25.15
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greenozon
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- Повідомлень: 6064
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 194 раз.
- Подякували: 344 раз.
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Додано: Нед 15 вер, 2019 16:41
24.65 - 25.05
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greenozon
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- Повідомлень: 6064
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 194 раз.
- Подякували: 344 раз.
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Додано: Пон 23 вер, 2019 21:03
24.10 - 24.50
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greenozon
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- Подякував: 194 раз.
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 18:25
23.90 - 24.25
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greenozon
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Додано: Нед 29 вер, 2019 17:51
23.70 - 24.30
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greenozon
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