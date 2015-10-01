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Курси валют у Львові
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: П'ят 15 лис, 2019 20:11
24.15 - 24.45
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greenozon
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