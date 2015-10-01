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Курси валют у Львові
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: П'ят 15 лис, 2019 20:11
24.15 - 24.45
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greenozon
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Додано: Суб 30 лис, 2019 00:28
23.50 - 24.05
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greenozon
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Додано: Суб 07 гру, 2019 21:18
23.50 - 23.80
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greenozon
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Додано: Вів 17 гру, 2019 18:50
23.20 - 23.39
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greenozon
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Додано: П'ят 20 гру, 2019 15:06
23.0 - 23.30
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greenozon
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Додано: Пон 06 січ, 2020 16:55
22.90 - 23.90
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greenozon
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Додано: Суб 11 січ, 2020 20:44
23.50 - 23.90
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greenozon
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 21:59
24.25 - 24.65
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