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Курси валют у Львові
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Нед 14 чер, 2020 11:25
26.50 - 26.75
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greenozon
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Додано: Пон 03 сер, 2020 19:40
27.55 - 27.75
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greenozon
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Додано: Сер 26 сер, 2020 09:38
27.30 - 27.45
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greenozon
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 08:59
27.50 - 27.70
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greenozon
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Додано: Вів 08 вер, 2020 20:21
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greenozon
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