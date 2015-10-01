|
|
Курси валют у Львові
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: П'ят 12 бер, 2021 09:33
27.4 - 27.8
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 11160
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 200 раз.
- Подякували: 850 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 16 бер, 2021 19:10
27.4 - 27.7
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 11160
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 200 раз.
- Подякували: 850 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 11 кві, 2021 09:38
27.6 - 27.95
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 11160
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 200 раз.
- Подякували: 850 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|3116
|240524
|
|
|2744
|226995
|
|
|2400
|193896
|