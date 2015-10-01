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Курси валют у Львові

Курси валют у Львові
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 50515253
Повідомлення Додано: Вів 16 бер, 2021 19:10

27.4 - 27.7
greenozon
 
Повідомлень: 14742
З нами з: 01.06.14
Подякував: 304 раз.
Подякували: 1389 раз.
 
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3
Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 09:38

27.6 - 27.95
greenozon
 
Повідомлень: 14742
З нами з: 01.06.14
Подякував: 304 раз.
Подякували: 1389 раз.
 
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1
1
3
Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 10:24

КВД (Курс Вихідного Дня)
26.2 - 26.9
greenozon
 
Повідомлень: 14742
З нами з: 01.06.14
Подякував: 304 раз.
Подякували: 1389 раз.
 
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1
1
3
Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 09:49

фаярнули в небо
26.75 - 27.15
greenozon
 
Повідомлень: 14742
З нами з: 01.06.14
Подякував: 304 раз.
Подякували: 1389 раз.
 
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1
1
3
Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 16:15

Натрапив на зручний сайт з курсами без реклами
https://kursvalut.net.ua/
NordMan1
 
Повідомлень: 1
З нами з: 05.03.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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  #<1 ... 50515253
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