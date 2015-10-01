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Курси валют у Львові
Курси валют у Львові
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Додано: Вів 16 бер, 2021 19:10
27.4 - 27.7
greenozon
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Додано: Нед 11 кві, 2021 09:38
27.6 - 27.95
greenozon
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Додано: Нед 08 сер, 2021 10:24
КВД (Курс Вихідного Дня)
26.2 - 26.9
greenozon
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Додано: Нед 29 сер, 2021 09:49
фаярнули в небо
26.75 - 27.15
greenozon
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Додано: Нед 05 бер, 2023 16:15
Натрапив на зручний сайт з курсами без реклами
https://kursvalut.net.ua/
NordMan1
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05.03.23
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