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ДИЗАЙН ПРОЕКТ ИНТЕРЬЕРА

ДИЗАЙН ПРОЕКТ ИНТЕРЬЕРА
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Останні роки забудова передмістя Києва триває шаленими темпами. Кількість ЖК перевищує сотню. Як обрати, на що звернути увагу, чи є сенс інвестувати - обговорюємо в цій темі
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2015 11:25

ДИЗАЙН ПРОЕКТ ИНТЕРЬЕРА

ДИЗАЙН ПРОЕКТ ИНТЕРЬЕРА
ОБЩЕСТВЕННЫХ И ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ :
Определение концепции интерьера
Обмеры всех помещений
Разработка вариантов планировочных решений с расстановкой мебели
Визуализация перспектив помещений
Авторское сопровождение (контроль соответствия дизайн-проекту, внесение необходимых изменений в проект, декорирование помещений)

Комплект рабочих чертежей:
— Обмерочный чертеж с привязкой инженерных коммуникаций
— План демонтажа перегородок (указываются сносимые стены и перегородки)
— План монтажа перегородок (указываются вновь возводимые стены и перегородки)
— План помещения после перепланировки с размерами
— План расстановки мебели и сантехнического оборудования (включая спецификацию)
— План открывания дверей
— План пола с указанием: отметки уровня пола, типа напольного покрытия, рисунка и размеров
— План подогрева пола с привязкой регулятора
— План потолка с указанием типа используемого материала
— План размещения осветительных приборов
— План выключателей с указанием включения групп светильников
— План размещения электрических розеток, выводов слаботочных сетей
— План размещения кухонного оборудования
— План размещения кондиционеров и радиаторов
— Развертка стен с декоративными элементами
— Развертка стен с раскладкой плитки
Стоимость: 10$ за 1м2
Контакты: Лена 0508782024 elena.malyk.ds (собачка) gmail. com
Диана 0683563271 dianaprysiazhnaya (собачка) gmail. com
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Хочу встановити скляні перила https://favorbud.com.ua/produktsija/skljani-peryla/ . Дуже подобається, як вони виглядають, чи є інформація про те , чи це зараз модно з точки дизайнерського рішення. І чи вартує це даної інвестиції?
Romayrenko
 
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