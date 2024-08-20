ДИЗАЙН ПРОЕКТ ИНТЕРЬЕРА
ОБЩЕСТВЕННЫХ И ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ :
Определение концепции интерьера
Обмеры всех помещений
Разработка вариантов планировочных решений с расстановкой мебели
Визуализация перспектив помещений
Авторское сопровождение (контроль соответствия дизайн-проекту, внесение необходимых изменений в проект, декорирование помещений)
Комплект рабочих чертежей:
— Обмерочный чертеж с привязкой инженерных коммуникаций
— План демонтажа перегородок (указываются сносимые стены и перегородки)
— План монтажа перегородок (указываются вновь возводимые стены и перегородки)
— План помещения после перепланировки с размерами
— План расстановки мебели и сантехнического оборудования (включая спецификацию)
— План открывания дверей
— План пола с указанием: отметки уровня пола, типа напольного покрытия, рисунка и размеров
— План подогрева пола с привязкой регулятора
— План потолка с указанием типа используемого материала
— План размещения осветительных приборов
— План выключателей с указанием включения групп светильников
— План размещения электрических розеток, выводов слаботочных сетей
— План размещения кухонного оборудования
— План размещения кондиционеров и радиаторов
— Развертка стен с декоративными элементами
— Развертка стен с раскладкой плитки
Стоимость: 10$ за 1м2
Контакты: Лена 0508782024 elena.malyk.ds (собачка) gmail. com
Диана 0683563271 dianaprysiazhnaya (собачка) gmail. com