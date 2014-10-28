Негосударственное накопительное страхование жизни

Додано: П'ят 18 гру, 2015 15:20

11 преимуществ страхования жизни, о которых многие не знают



Страхование жизни позволяет финансово защитить свое благополучие и сохранить капитал — и это то, что большинство знает о нем. Но, по сути, это лишь малая часть того, какие на самом деле преимущества имеет страхование жизни перед другими финансовыми инструментами.



Финансовая защита жизни и здоровья



Страхование жизни позволяет оставаться уверенным, что внезапное ухудшение здоровья в связи с серьезными заболеваниями или последствиями несчастного случая не обернется финансовым крахом для застрахованного и его семьи. Страховщик оперативно произведет страховую выплату, определенную договором страхования. Это может помочь клиенту получить качественную и своевременную медицинскую помощь, компенсировать отсутствие дохода и поддержать привычный уровень жизни.



Сбережения… даже на пенсию



Полис страхования жизни позволяет получить гарантированную выплату по окончании срока действия договора, а также дополнительный инвестиционный доход, который компания начисляет исходя из результатов своей деятельности. С помощью программы пенсионного страхования формируется капитал для получения дополнительных пенсионных выплат в течение запланированного периода. Причем застрахованный самостоятельно определяет размер своей будущей пенсии уже в момент заключения договора.



Выплата, превышающая взнос



Страховая выплата, в разы превышающая страховой взнос, позволит решить возникшие проблемы со здоровьем, обеспечит необходимыми денежными средствами для восстановления и реабилитации, а также поможет компенсировать потерю привычного дохода в период нетрудоспособности.



Гарантированная страховая сумма



Страховые выплаты по рискам программы страхования от несчастного случая, страхованию от опасных заболеваний или выплаты по любым другим дополнительным программам не уменьшают страховую сумму, которая будет гарантированно выплачена по факту дожития клиента до окончания срока страхования.



Освобождение от уплаты взносов



При выборе данной опции, в случае постоянной полной нетрудоспособности застрахованного, страхователь освобождается от уплаты дальнейших взносов, а договор страхования продолжит действовать в полном объеме.



Комфортный взнос



Взносы по договору страхования можно оплачивать сразу или вносить с удобной периодичностью: ежегодно, раз в полгода или ежеквартально. Подобный порядок позволяет клиенту, начав с небольших сумм, систематически формировать серьезный капитал без ущерба для бюджета.



Налоговый кредит



Люди, заключившие договор добровольного страхования жизни на срок не менее 5 лет, могут ежегодно получать налоговый кредит с суммы уплаченных по таким договорам страховых взносов.



Сохранность средств



Как правило, права на получение страховой выплаты не конфискуются и не подлежат аресту, не делятся при разводе. Все это выгодно отличает данную программу от других финансовых инструментов.



Особый порядок наследования



Уход из жизни застрахованного — страховой случай, предусмотренный договором. Выплату получит тот, кого выбрал сам страхователь в качестве выгодоприобретателя, либо его наследники, если выгодоприобретатель не был указан. Причем страховая компания в случае наступления смерти застрахованного выплачивает то, что клиент планировал накопить к концу действия договора, а не то, что он успел накопить до этого страхового случая.



Ускоренная процедура выплаты



В случае ухода из жизни застрахованного страховая сумма выплачивается выгодоприобретателю или наследникам, если выгодоприобретатель не был указан, в срок до 14 рабочих дней с момента предоставления им необходимого пакета документов в страховую компанию.



Надежное вложение финансовых средств



Деятельность страховых компаний подконтрольна Регулятору, который следит за тем, чтобы страховые компании неукоснительно соблюдали требования законодательства. Кроме того, возможности инвестирования, осуществляемого страховыми компаниями, закреплены законодательно. К вложению средств предъявлены очень жесткие требования, поэтому возможность банкротства компании практически исключена.



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