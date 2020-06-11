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Єврокомісія оприлюднила своє
рішення про безвізовий режим з

Єврокомісія оприлюднила своє рішення про безвізовий режим з

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2015 19:11

кстати голландцы никогда не проголосуют о безвизовом режиме для Украины особенно поле "картинного" скандал.
Страх убивает разум
Crocodila
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2015 15:52

Так чего-нужен будет био-паспорт? и пускать-будут на 2 недели,при наличие денег(на туда-сюда) и билетов?..А если паспорт -не поменяю-не пустят?
mmsss1423
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 13:03

Re: Єврокомісія оприлюднила своє рішення про безвізовий режи

thanks for the information.
avipin
 
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