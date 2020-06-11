Єврокомісія оприлюднила своє рішення про безвізовий режим з

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 18 гру, 2015 19:11
кстати голландцы никогда не проголосуют о безвизовом режиме для Украины особенно поле "картинного" скандал.
Страх убивает разум
Додано: Суб 19 гру, 2015 15:52
Так чего-нужен будет био-паспорт? и пускать-будут на 2 недели,при наличие денег(на туда-сюда) и билетов?..А если паспорт -не поменяю-не пустят?
Додано: Пон 06 лип, 2020 13:03
Re: Єврокомісія оприлюднила своє рішення про безвізовий режи
thanks for the information.
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