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Комерційний індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 21222324

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Комерційний індустріальний Банк 3.9 5 7
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
0
0
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
71%
5
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 14:37

  sens написав:пробую сендмани
Your authentication could not be completed because of a system error. If this happens consistently, please contact your CSR

Не удалось выполнить проверку подлинности из-за системной ошибки. Если это происходит последовательно, обратитесь в CSR

НАДОЛГО ЛИ ?


попробовал с карты Укрэксимбанка на сайте приватбанка - те же грабли :lol:
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 14:50

  sens написав:пробую сендмани
Your authentication could not be completed because of a system error. If this happens consistently, please contact your CSR

Не удалось выполнить проверку подлинности из-за системной ошибки. Если это происходит последовательно, обратитесь в CSR

НАДОЛГО ЛИ ?

кул Центр другого банка с такойже ошибкой сказал - что на 2 часа
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 15:37

  J написав:
  sens написав:пробую сендмани
Your authentication could not be completed because of a system error. If this happens consistently, please contact your CSR

Не удалось выполнить проверку подлинности из-за системной ошибки. Если это происходит последовательно, обратитесь в CSR

НАДОЛГО ЛИ ?

кул Центр другого банка с такойже ошибкой сказал - что на 2 часа

В начале мес. еще не успели пополнить свои страховые депозиты у МПС малееньки банчики :) :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 15:45

  clientage написав:В начале мес. еще не успели пополнить свои страховые депозиты у МПС малееньки банчики :) :)

там как у Альфы месяц назад - неработает часть карт - те которые были выпущены сравнительно недавно
J
 
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