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Комерційний індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 бер, 2018 14:37
sens написав:
пробую сендмани
Your authentication could not be completed because of a system error. If this happens consistently, please contact your CSR
Не удалось выполнить проверку подлинности из-за системной ошибки. Если это происходит последовательно, обратитесь в CSR
НАДОЛГО ЛИ ?
попробовал с карты Укрэксимбанка на сайте приватбанка - те же грабли
никому не верю
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 14:50
sens написав:
пробую сендмани
Your authentication could not be completed because of a system error. If this happens consistently, please contact your CSR
Не удалось выполнить проверку подлинности из-за системной ошибки. Если это происходит последовательно, обратитесь в CSR
НАДОЛГО ЛИ ?
кул Центр другого банка с такойже ошибкой сказал - что на 2 часа
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J
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 15:37
J написав: sens написав:
пробую сендмани
Your authentication could not be completed because of a system error. If this happens consistently, please contact your CSR
Не удалось выполнить проверку подлинности из-за системной ошибки. Если это происходит последовательно, обратитесь в CSR
НАДОЛГО ЛИ ?
кул Центр другого банка с такойже ошибкой сказал - что на 2 часа
В начале мес. еще не успели пополнить свои страховые депозиты у МПС малееньки банчики
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 15:45
там как у Альфы месяц назад - неработает часть карт - те которые были выпущены сравнительно недавно
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