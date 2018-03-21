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Комерційний індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 бер, 2018 14:37
sens написав:
пробую сендмани
Your authentication could not be completed because of a system error. If this happens consistently, please contact your CSR
Не удалось выполнить проверку подлинности из-за системной ошибки. Если это происходит последовательно, обратитесь в CSR
НАДОЛГО ЛИ ?
попробовал с карты Укрэксимбанка на сайте приватбанка - те же грабли
никому не верю
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sens
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 14:50
sens написав:
пробую сендмани
Your authentication could not be completed because of a system error. If this happens consistently, please contact your CSR
Не удалось выполнить проверку подлинности из-за системной ошибки. Если это происходит последовательно, обратитесь в CSR
НАДОЛГО ЛИ ?
кул Центр другого банка с такойже ошибкой сказал - что на 2 часа
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J
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 15:37
J написав: sens написав:
пробую сендмани
Your authentication could not be completed because of a system error. If this happens consistently, please contact your CSR
Не удалось выполнить проверку подлинности из-за системной ошибки. Если это происходит последовательно, обратитесь в CSR
НАДОЛГО ЛИ ?
кул Центр другого банка с такойже ошибкой сказал - что на 2 часа
В начале мес. еще не успели пополнить свои страховые депозиты у МПС малееньки банчики
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 15:45
там как у Альфы месяц назад - неработает часть карт - те которые были выпущены сравнительно недавно
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 16:59
J написав:
там как у Альфы месяц назад - неработает часть карт - те которые были выпущены сравнительно недавно
с другим БИНОм?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 18:22
в Альфе бины и срок действия у карт был одинаковый, но карта которая была получена на год раньше - работала а полученая пару недель назад - нет
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J
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Додано: Суб 03 бер, 2018 08:15
Pravdoiskatel написав:sens
делаем ставки, когда НБУ примет решение о неплатежеспособности банчика. эта пятница или понедельник?
Хм...
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Суб 03 бер, 2018 08:19
BBC написав: Pravdoiskatel написав:sens
делаем ставки, когда НБУ примет решение о неплатежеспособности банчика. эта пятница или понедельник?
Хм...
мой депо под 19%
нынешние ставки , не выше приватовских
и выше ощада , так что исходя по ставкам , то банк рабочий , кстати карты на переводы мастеркард заработали
ЕЩЕ РАЗ подтвердились самые худшие ожидания - в любом банке нужно иметь 2 разные МПС это ВИЗА и МАСТЕРКАРД ( исключение - Пиреус , Прокредит и т.д. )
никому не верю
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sens
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Додано: Чет 22 бер, 2018 18:43
Пол процента добавили .Видимо решили , что это очень привлекательно нонче.
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Дядя Дима
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