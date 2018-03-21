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Комерційний індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 21222324

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Комерційний індустріальний Банк 3.9 5 7
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
0
0
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
71%
5
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 14:37

  sens написав:пробую сендмани
Your authentication could not be completed because of a system error. If this happens consistently, please contact your CSR

Не удалось выполнить проверку подлинности из-за системной ошибки. Если это происходит последовательно, обратитесь в CSR

НАДОЛГО ЛИ ?


попробовал с карты Укрэксимбанка на сайте приватбанка - те же грабли :lol:
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 14:50

  sens написав:пробую сендмани
Your authentication could not be completed because of a system error. If this happens consistently, please contact your CSR

Не удалось выполнить проверку подлинности из-за системной ошибки. Если это происходит последовательно, обратитесь в CSR

НАДОЛГО ЛИ ?

кул Центр другого банка с такойже ошибкой сказал - что на 2 часа
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 15:37

  J написав:
  sens написав:пробую сендмани
Your authentication could not be completed because of a system error. If this happens consistently, please contact your CSR

Не удалось выполнить проверку подлинности из-за системной ошибки. Если это происходит последовательно, обратитесь в CSR

НАДОЛГО ЛИ ?

кул Центр другого банка с такойже ошибкой сказал - что на 2 часа

В начале мес. еще не успели пополнить свои страховые депозиты у МПС малееньки банчики :) :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 15:45

  clientage написав:В начале мес. еще не успели пополнить свои страховые депозиты у МПС малееньки банчики :) :)

там как у Альфы месяц назад - неработает часть карт - те которые были выпущены сравнительно недавно
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 16:59

  J написав:
  clientage написав:В начале мес. еще не успели пополнить свои страховые депозиты у МПС малееньки банчики :) :)

там как у Альфы месяц назад - неработает часть карт - те которые были выпущены сравнительно недавно

с другим БИНОм?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 18:22

в Альфе бины и срок действия у карт был одинаковый, но карта которая была получена на год раньше - работала а полученая пару недель назад - нет
J
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 08:15

  Pravdoiskatel написав:sens

делаем ставки, когда НБУ примет решение о неплатежеспособности банчика. эта пятница или понедельник? :mrgreen:
Хм...
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 08:19

  BBC написав:
  Pravdoiskatel написав:sens

делаем ставки, когда НБУ примет решение о неплатежеспособности банчика. эта пятница или понедельник? :mrgreen:
Хм...


мой депо под 19%
нынешние ставки , не выше приватовских
и выше ощада , так что исходя по ставкам , то банк рабочий , кстати карты на переводы мастеркард заработали
ЕЩЕ РАЗ подтвердились самые худшие ожидания - в любом банке нужно иметь 2 разные МПС это ВИЗА и МАСТЕРКАРД ( исключение - Пиреус , Прокредит и т.д. )
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 18:43

Если кому интересно

Пол процента добавили .Видимо решили , что это очень привлекательно нонче. :mrgreen:
Дядя Дима
 
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