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Комерційний індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 22232425

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Комерційний індустріальний Банк 3.9 5 7
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
0
0
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
71%
5
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 15:48

  Дядя Дима написав:Только голова сменилась так и сразу приятное известие. Открыли пополнение.Правда только на стартовую сумму ,однако совсем не плохо до конца июля понакидывать на 20%-е :roll:

В банки передіквідність
https://cib.com.ua/ru/about/finance/pok ... ka-04-2018
дивна щедрість.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 02:27

раньше даже не слышал про такой банк...
но проходил мимо их отделения и на рекламном плакате было написано 5% по валюте
кто сотрудничает с банком? как у них обстоят дела с возвратами вкладов?
...
uaprofi
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