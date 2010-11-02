Комерційний індустріальний Банк

В банки передіквідність
дивна щедрість.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 кві, 2018 15:48
В банки передіквідність
дивна щедрість.
Додано: Сер 06 чер, 2018 02:27
раньше даже не слышал про такой банк...
но проходил мимо их отделения и на рекламном плакате было написано 5% по валюте
кто сотрудничает с банком? как у них обстоят дела с возвратами вкладов?
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Додано: Сер 06 чер, 2018 07:25
uaprofi
Всё отлично
Звонят заранее, депо возвращают на ура, клиенты в отд тусуются постоянно
Минус, что нет кредиток с кешбеком в 20%
ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ ЗДЕСЬ, ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ И ЗДОРОВЬЯ.
Додано: Сер 06 чер, 2018 16:50
uaprofi По всем вопросам довольна. Возврат депо - без вопросов, все по твоему желанию. Персонал ведет себя достойно во всех смыслах слова! И это очень немаловажно!
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