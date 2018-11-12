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Комерційний індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 23242526

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Комерційний індустріальний Банк 4 5 8
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
0
0
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
75%
6
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: П'ят 14 вер, 2018 22:17

  clientage написав:А же тарифы на ИБ?


тоже интересовался этим вопросом - звонил, узнавал - сказали, что регистрация и пользование бесплатно.
сказали что оно пока в тестовом режиме.
и чтобы зарегиться нужно топать в отделение.
попробовал зарегиться самостоятельно - счета/карты не потягиваются.
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 15 вер, 2018 08:09

  Vatsyk написав:Нежданчик! Появился ибанк для физиков... Пока только светятся карты \счета, да доступны переводы с карты на карту и по реквизитам... Депо договоров не видно, не говоря уже о возможности их открытия. Взлет-посадка короче, надеюсь пока...



гривневую карту не показывает , и при регистрации показывает как Гость :mrgreen:
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 15 вер, 2018 09:05

  sens написав:
  Vatsyk написав:Нежданчик! Появился ибанк для физиков... Пока только светятся карты \счета, да доступны переводы с карты на карту и по реквизитам... Депо договоров не видно, не говоря уже о возможности их открытия. Взлет-посадка короче, надеюсь пока...



гривневую карту не показывает , и при регистрации показывает как Гость :mrgreen:


Да нее, показывает! И при входе приветствует меня по ФИО!...
Vatsyk
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 18:29

Акція «Нам 25 років»

З нагоди Дня народження АТ «Комерційний індустріальний Банк» оголошує про проведення акції «Нам 25 років» для фізичних осіб.

Святкові відсотки до 19,5% річних
Розміщуйте кошти у національній валюті на умовах депозитного продукту «Максимальний дохід» на термін від 6 місяців і більше та гарантовано отримуйте додаткові бонуси від +0,5% до +2,5% річних у гривні до діючої ставки за вкладом.

Основні умови акції:
валюта вкладу – гривня
строк дії акції з 12.11.2018 по 14.12.2018
для діючих і нових клієнтів

в момент оформлення депозитного вкладу Клієнт витягує картку та зтирає скретч-шар, під яким вказано розмір додаткового бонусу в процентах: +0,5%, +0,75%, +1%, +1,5% або +2,5%

https://cib.com.ua/uk/services/private/deposits
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 14:16

  lubopytnaya написав:З нагоди Дня народження АТ «Комерційний індустріальний Банк» оголошує про проведення акції «Нам 25 років» для фізичних осіб.

Святкові відсотки до 19,5% річних
Розміщуйте кошти у національній валюті на умовах депозитного продукту «Максимальний дохід» на термін від 6 місяців і більше та гарантовано отримуйте додаткові бонуси від +0,5% до +2,5% річних у гривні до діючої ставки за вкладом.

Основні умови акції:
валюта вкладу – гривня
строк дії акції з 12.11.2018 по 14.12.2018
для діючих і нових клієнтів

в момент оформлення депозитного вкладу Клієнт витягує картку та зтирає скретч-шар, під яким вказано розмір додаткового бонусу в процентах: +0,5%, +0,75%, +1%, +1,5% або +2,5%

https://cib.com.ua/uk/services/private/deposits

Суммируется к 0,5% за лояльность?
tano
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 20:05

  tano написав:Суммируется к 0,5% за лояльность?

Не знаю, у меня там сума под 200К, поэтому ничего уже нельзя открыть.
Но думаю, что не суммируется.
Позвоните, узнайте: 0 800 501 200
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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