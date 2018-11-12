тоже интересовался этим вопросом - звонил, узнавал - сказали, что регистрация и пользование бесплатно. сказали что оно пока в тестовом режиме. и чтобы зарегиться нужно топать в отделение. попробовал зарегиться самостоятельно - счета/карты не потягиваются.
Vatsyk написав:Нежданчик! Появился ибанк для физиков... Пока только светятся карты \счета, да доступны переводы с карты на карту и по реквизитам... Депо договоров не видно, не говоря уже о возможности их открытия. Взлет-посадка короче, надеюсь пока...
гривневую карту не показывает , и при регистрации показывает как Гость
Vatsyk написав:Нежданчик! Появился ибанк для физиков... Пока только светятся карты \счета, да доступны переводы с карты на карту и по реквизитам... Депо договоров не видно, не говоря уже о возможности их открытия. Взлет-посадка короче, надеюсь пока...
гривневую карту не показывает , и при регистрации показывает как Гость
Да нее, показывает! И при входе приветствует меня по ФИО!...
З нагоди Дня народження АТ «Комерційний індустріальний Банк» оголошує про проведення акції «Нам 25 років» для фізичних осіб.
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в момент оформлення депозитного вкладу Клієнт витягує картку та зтирає скретч-шар, під яким вказано розмір додаткового бонусу в процентах: +0,5%, +0,75%, +1%, +1,5% або +2,5%
lubopytnaya написав:З нагоди Дня народження АТ «Комерційний індустріальний Банк» оголошує про проведення акції «Нам 25 років» для фізичних осіб.
Святкові відсотки до 19,5% річних Розміщуйте кошти у національній валюті на умовах депозитного продукту «Максимальний дохід» на термін від 6 місяців і більше та гарантовано отримуйте додаткові бонуси від +0,5% до +2,5% річних у гривні до діючої ставки за вкладом.
Основні умови акції: валюта вкладу – гривня строк дії акції з 12.11.2018 по 14.12.2018 для діючих і нових клієнтів
в момент оформлення депозитного вкладу Клієнт витягує картку та зтирає скретч-шар, під яким вказано розмір додаткового бонусу в процентах: +0,5%, +0,75%, +1%, +1,5% або +2,5%
БОБЁР написав:КомИндус сЁдня тож так подтянул неплохо, 18 можно взять, не земеля конечно, но всё же
Пишіть яким макаром...тоді включим в список перспективних.
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