RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Комерційний
індустріальний Банк

Комерційний індустріальний Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 24252627

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Комерційний індустріальний Банк 4 5 8
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
0
0
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
75%
6
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 20:50

«Максимальний дохід»
З виплатою процентів в кінці строку, 18% , +0.5 бонусных
Но мне подходит ток ежемес-но или тада столбовой :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 26607
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2119 раз.
Подякували: 3058 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 20:52

  clientage написав:«Максимальний дохід»
З виплатою процентів в кінці строку, 18% , +0.5 бонусных
Но мне подходит ток ежемес-но или тада столбовой :)

Поповнення немає?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 26668
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1345 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 20:53

  Квесторе_поверніться написав:
  clientage написав:«Максимальний дохід»
З виплатою процентів в кінці строку, 18% , +0.5 бонусных
Но мне подходит ток ежемес-но или тада столбовой :)

Поповнення немає?

у цього є псевдопоповнення :)
 з правом поповнення, на загальну суму, що не перевищує початкову суму
внесення;
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 26607
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2119 раз.
Подякували: 3058 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 20:57

З щомісячною виплатою є депо?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 26668
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1345 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 20:58

Re: Комерційний індустріальний Банк

от 12 до 18 месяцев 17,5 плюс 0,5 за квитаху с другого банка или пенс удостоверение с ежемесячной выплатой и пополнением на 100% от первоначальной суммы, не совсем столбик конечно, но всё же...
БОБЁР
 
Повідомлень: 125
З нами з: 31.01.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 20:59

  Квесторе_поверніться написав:
  БОБЁР написав:КомИндус сЁдня тож так подтянул неплохо, 18 можно взять, не земеля конечно, но всё же

Пишіть яким макаром...тоді включим в список перспективних. :wink:
ЭлЮментарно. Можно в конце срока выплату проца взять и будет действительно 18.5. А ежели оформить карту для соц выплат каких нибудь (или допустим для жены получающей на ребёнков) или пенсионную (для тех кто созрел ).Вообщем тогда по лояльности добавляют не 0.5 а 1%. Вот и 19% готово 8)
Дядя Дима
Аватар користувача
 
Повідомлень: 335
З нами з: 29.11.16
Подякував: 185 раз.
Подякували: 95 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 20:59

  Квесторе_поверніться написав:З щомісячною виплатою є депо?

Он же, но 17,5 +0.5 и баста
Для "своих" пенсов мона намутить 17.5+1 :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 26607
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2119 раз.
Подякували: 3058 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 24252627
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: БОБЁР, casper12, Google Feedfetcher, liliya_logical, Surz, Vint, vitaliy1111, WachtAmRhein, Кочевник, Фантом, Вкладчик1234 і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3296, 3297, 3298
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
32970 4067595
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 гру, 2018 21:12
Квесторе_поверніться
А-Банк 1 ... 1105, 1106, 1107
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
11069 1606873
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 гру, 2018 20:46
temjap4
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 604, 605, 606
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
6050 1436217
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 гру, 2018 20:40
korovas2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (5370)
03.12.2018 21:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.