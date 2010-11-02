«Максимальний дохід»
З виплатою процентів в кінці строку, 18% , +0.5 бонусных
Но мне подходит ток ежемес-но или тада столбовой
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Додано: Пон 03 гру, 2018 20:50
«Максимальний дохід»
З виплатою процентів в кінці строку, 18% , +0.5 бонусных
Но мне подходит ток ежемес-но или тада столбовой
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 03 гру, 2018 20:52
Поповнення немає?
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Додано: Пон 03 гру, 2018 20:53
у цього є псевдопоповнення
з правом поповнення, на загальну суму, що не перевищує початкову суму
внесення;
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 03 гру, 2018 20:57
З щомісячною виплатою є депо?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Додано: Пон 03 гру, 2018 20:58
Re: Комерційний індустріальний Банк
от 12 до 18 месяцев 17,5 плюс 0,5 за квитаху с другого банка или пенс удостоверение с ежемесячной выплатой и пополнением на 100% от первоначальной суммы, не совсем столбик конечно, но всё же...
Додано: Пон 03 гру, 2018 20:59
ЭлЮментарно. Можно в конце срока выплату проца взять и будет действительно 18.5. А ежели оформить карту для соц выплат каких нибудь (или допустим для жены получающей на ребёнков) или пенсионную (для тех кто созрел ).Вообщем тогда по лояльности добавляют не 0.5 а 1%. Вот и 19% готово
Додано: Пон 03 гру, 2018 20:59
Он же, но 17,5 +0.5 и баста
Для "своих" пенсов мона намутить 17.5+1
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 19 гру, 2018 16:37
на год-полтора с ежемесячной выплатой, пополнение на первоначальную сумму 18,5 получается
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