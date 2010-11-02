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Комерційний індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 25262728>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Комерційний індустріальний Банк 4 5 9
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
11%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
67%
6
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 20:50

«Максимальний дохід»
З виплатою процентів в кінці строку, 18% , +0.5 бонусных
Но мне подходит ток ежемес-но или тада столбовой :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 20:52

  clientage написав:«Максимальний дохід»
З виплатою процентів в кінці строку, 18% , +0.5 бонусных
Но мне подходит ток ежемес-но или тада столбовой :)

Поповнення немає?
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 20:53

  Квесторе_поверніться написав:
  clientage написав:«Максимальний дохід»
З виплатою процентів в кінці строку, 18% , +0.5 бонусных
Но мне подходит ток ежемес-но или тада столбовой :)

Поповнення немає?

у цього є псевдопоповнення :)
 з правом поповнення, на загальну суму, що не перевищує початкову суму
внесення;
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 20:57

З щомісячною виплатою є депо?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 20:58

Re: Комерційний індустріальний Банк

от 12 до 18 месяцев 17,5 плюс 0,5 за квитаху с другого банка или пенс удостоверение с ежемесячной выплатой и пополнением на 100% от первоначальной суммы, не совсем столбик конечно, но всё же...
БОБЁР
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 20:59

  Квесторе_поверніться написав:
  БОБЁР написав:КомИндус сЁдня тож так подтянул неплохо, 18 можно взять, не земеля конечно, но всё же

Пишіть яким макаром...тоді включим в список перспективних. :wink:
ЭлЮментарно. Можно в конце срока выплату проца взять и будет действительно 18.5. А ежели оформить карту для соц выплат каких нибудь (или допустим для жены получающей на ребёнков) или пенсионную (для тех кто созрел ).Вообщем тогда по лояльности добавляют не 0.5 а 1%. Вот и 19% готово 8)
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 20:59

  Квесторе_поверніться написав:З щомісячною виплатою є депо?

Он же, но 17,5 +0.5 и баста
Для "своих" пенсов мона намутить 17.5+1 :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 16:37

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на год-полтора с ежемесячной выплатой, пополнение на первоначальную сумму 18,5 получается
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vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 17:04

  vollena71 написав:Депозитна акція для фізичних осіб «Від Різдва до Водохреща»
Розміщуйте кошти на умовах депозитного продукту «Максимальний дохід» на термін від 3 місяців і більше та гарантовано отримуйте додатково +1% річних у гривні до діючої ставки за вкладом. Скористатися пропозицією можуть як діючі, так і нові Клієнти.

на год-полтора с ежемесячной выплатой, пополнение на первоначальную сумму 18,5 получается

Підтягуються до лідера...Фарса.
В Фарса троха кращі умови поповнення...але не є стовповою банкою.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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скорее к земеле
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