RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Комерційний
індустріальний Банк

Комерційний індустріальний Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 25262728

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Комерційний індустріальний Банк 4 5 9
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
11%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
67%
6
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 17:14

  v57 написав:скорее к земеле

Так Зємеля стовпова банка. Ні?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 26955
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1368 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 17:16

  Квесторе_поверніться написав:
  vollena71 написав:Депозитна акція для фізичних осіб «Від Різдва до Водохреща»
Розміщуйте кошти на умовах депозитного продукту «Максимальний дохід» на термін від 3 місяців і більше та гарантовано отримуйте додатково +1% річних у гривні до діючої ставки за вкладом. Скористатися пропозицією можуть як діючі, так і нові Клієнти.

на год-полтора с ежемесячной выплатой, пополнение на первоначальную сумму 18,5 получается

Підтягуються до лідера...Фарса.
В Фарса троха кращі умови поповнення...але не є стовповою банкою.

А кредитки еще дают тут, особенно тем кто разместился?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 26816
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2138 раз.
Подякували: 3087 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 17:27

  Квесторе_поверніться написав:
  v57 написав:скорее к земеле

Так Зємеля стовпова банка. Ні?


стовпіше не буває :)
пополнение без ограничений, пока что было
v57
 
Повідомлень: 1966
З нами з: 14.03.10
Подякував: 71 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 17:32

  vollena71 написав:Депозитна акція для фізичних осіб «Від Різдва до Водохреща»
Розміщуйте кошти на умовах депозитного продукту «Максимальний дохід» на термін від 3 місяців і більше та гарантовано отримуйте додатково +1% річних у гривні до діючої ставки за вкладом. Скористатися пропозицією можуть як діючі, так і нові Клієнти.

на год-полтора с ежемесячной выплатой, пополнение на первоначальную сумму 18,5 получается


Ставка приемлимая, а пополнение убогое. Пока есть лучшие условия в других банках.
Практикующий вкладчик.
Укажи промо-код 4FADM91 в заявке Минфину на депозит и получи дополнительно к процентам от Минфина еще 50грн гарантировано !
iurii44
 
Повідомлень: 915
З нами з: 19.05.10
Подякував: 0 раз.
Подякували: 92 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 17:34

  iurii44 написав:Пока есть лучшие условия в других банках.

Огласите весь список, пожалуйста... (С)
la9
 
Повідомлень: 1269
З нами з: 02.07.09
Подякував: 203 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 17:40

  la9 написав:
  iurii44 написав:Пока есть лучшие условия в других банках.

Огласите весь список, пожалуйста... (С)


Земельный капитал, Универсал банк, Львов для пенсионеров
Практикующий вкладчик.
Укажи промо-код 4FADM91 в заявке Минфину на депозит и получи дополнительно к процентам от Минфина еще 50грн гарантировано !
iurii44
 
Повідомлень: 915
З нами з: 19.05.10
Подякував: 0 раз.
Подякували: 92 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 25262728
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lel, Surz, wolt450 і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Глобус 1 ... 424, 425, 426
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
4258 583152
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 гру, 2018 18:32
ruvex
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3322, 3323, 3324
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
33233 4096800
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 гру, 2018 18:20
Boundless
ОТП БАНК 1 ... 559, 560, 561
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
5601 1331729
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 гру, 2018 18:11
IMPRINTER

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.